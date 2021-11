Une fin d’année exceptionnelle pour Sara Dufour

Je suis excitée. C’est immensément grand. Je suis allée voir un spectacle au Centre Bell, il y a environ un mois. Je voyais le chanteur tout petit. Je me disais que ce serait moi dans un mois et demi. C’est fou pareil. Jamais je n’aurais pensé, quand j’ai commencé, dire aussi rapidement que j’allais jouer au Centre Bell , témoigne celle qui chauffera les planches en première partie des Cowboys Fringants pour une troisième fois.

Sara Dufour confirme que certaines familiarités existent entre les amateurs des Cowboys Fringants et son public. Chaque fois, il y a énormément de gens qui me suivent et qui me disent qu’ils m’ont découverte lors d’un spectacle des Cowboys Fringants. Je pense que ça fera quelque chose de beau, une fois de plus , témoigne-t-elle.

Spectacle pour les Fêtes

À travers la pandémie et les séries de spectacles, l’énergique artiste a même trouvé le temps de concocter un spectacle de Noël. Sara Dufour promet une soirée à son image, c'est-à-dire unique, le 11 décembre au Théâtre Palace à Arvida. J’ai tout modifié l’ordre du spectacle. Il y aura plusieurs surprises. Je ne serai pas seule sur scène avec les musiciens. Il y aura des cadeaux. C’est Noël , dévoile-t-elle à quelques semaines de l'événement.

Rien n’arrête Sara Dufour qui ajoute même un rigodon à son répertoire. Elle a finalement trouvé le temps pour compléter une chanson qui traînait dans son ordinateur depuis plus de cinq ans. La pièce pourra être découverte en primeur lors de son spectacle des Fêtes au Saguenay. Pour les autres, il faudra patienter jusqu'au lancement officiel prévu en 2022.

D'après les informations de Julie Larouche