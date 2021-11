Les chefs de Québec dominent le gala annuel de la SCCPQ

L’excellence et le savoir-faire culinaires de la Capitale-Nationale ont volé la vedette lundi soir, à l’occasion du 67e gala de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ). Trois des prix nationaux les plus prestigieux ont été décernés à des représentants de la région lors de l’événement qui s’est tenu au Musée de la civilisation de Québec.