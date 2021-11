Plusieurs universités ontariennes se préparent à donner davantage de cours en personne

L’étudiante de deuxième année en anthropologie et neuroscience à l’Université de Guelph, Avery Levin, pourra aller en classe pour tous ses cours à l'hiver. Une nouvelle qu’elle accueille favorablement. En ce moment, environ 70 % de mes cours sont donnés en personne. Et heureusement, en hiver, je n’ai pas de cours en ligne , affirme-t-elle.

L’étudiante a trouvé l’école virtuelle difficile, car elle se sentait isolée. Ses notes en ont souffert : C’est presque impossible de rencontrer de nouvelles personnes et ça peut devenir vraiment triste par moments. C’était difficile d'apprendre pleinement .

« Quand on est entouré, c’est plus interactif. C’est difficile de se concentrer pour les cours en ligne et de rester attentive. » — Une citation de Avery Levin, étudiante à l'Université de Guelph

Plus de cours en classe à l'hiver

Avery Levin n’est pas la seule à préférer les cours donnés en classe. L’Ontario Undergraduate Student Alliance, qui représente les intérêts des étudiants de huit universités ontariennes, a interrogé près de 5700 étudiants à ce sujet en novembre 2020. 53 % des répondants ont déclaré qu’ils ne prendraient plus de cours en ligne s’ils avaient l’opportunité de suivre leurs cours en personne.

« Les étudiants nous ont dit que l'apprentissage en ligne est plus difficile, que ce n'est pas faisable pour beaucoup de styles d'apprentissage », explique Nathan R. G. Barnett, un représentant de l'organisation, qui mentionne toutefois que l’apprentissage en ligne rend l’éducation plus accessible à de nombreuses personnes.

Un représentant de l’Ontario Undergraduate Student Alliance, Nathan R. G. Barnett, explique que de nombreux étudiants préfèrent l'école en personne. Photo : Nathan Barnett

Ces derniers mois, le représentant étudiant reconnaît que de nombreux étudiants ont été confus par les différentes méthodes d’enseignement des universités.

Certaines universités, comme l’Université Western, ont opté pour un maximum de cours en personne, d’autres, comme l’Université McMaster ou encore l’Université Wilfrid Laurier, ont privilégié le mode virtuel.

Mais les choses s’apprêtent à changer. Par courriel à Radio-Canada, un porte-parole de l’Université McMaster, affirme que presque tous ses cours se tiendront en personne à l’hiver et l’Université Wilfrid Laurier indique pour sa part que l’établissement reprendra ses activités normales en personne pendant la session d’hiver . Pour l’instant, seulement 38 % des cours de la session d’automne comportent au moins un élément en personne .

Du côté de l’Université de Toronto, un porte-parole affirme que 55 % de ses cours sont actuellement donnés en personne. Ce chiffre bondira à 84 % en janvier.

Étudiante en science politique et anthropologie à l'Université, Anaïs Delhomelle, apprécie les cours donnés en classe : Je suis quelqu’un de très sociale. J’apprécie les échanges avec mes collègues et les professeurs.

Des craintes demeurent

Mais tous ne partagent pas le même enthousiasme.

C’est le cas d’Elena Fernandes, une étudiante de deuxième année en biochimie et en études françaises à l’Université de Guelph. La majorité de ses cours sont présentement en ligne pour son plus grand bonheur. Elle n’a qu’un seul cours en personne.

Je suis ravie d'être à la maison, d'être plus tranquille. J'ai moins de préoccupations. Je dois simplement me concentrer sur mes études et mes notes , affirme-t-elle.

La session prochaine, l’étudiante suivra la majorité de ses cours sur le campus. C'est quelque chose qui me stresse. Je me suis habituée à faire du travail à la maison. Ça va me prendre une période d'adaptation , ajoute-t-elle.

Elena Fernandes étudie à l'Université de Guelph. Elle croit qu'elle aura besoin d'une période d'adaptation quand ses cours reprendront majoritairement en personne. Photo : Elena Fernandes