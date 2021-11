Les bureaux de santé du Nord se préparent à la vaccination des enfants

Les régions sanitaires de Timiskaming, Algoma et Sudbury continuent d’être les plus touchées par la pandémie dans le Nord de l’Ontario ces temps-ci, avec un total de 197 nouveaux cas confirmés pour la période du 20 au 22 novembre. À cela s'ajoutent 32 cas dans les autres districts sanitaires de la région.

Les Services de santé du Timiskaming (SST) ont signalé 20 cas samedi, un sommet quotidien depuis le début de la pandémie.

Le bureau de santé a recensé 4 cas dimanche et 12 de plus lundi, ainsi que 7 guérisons, et compte 61 cas actifs.

Les SSTServices de santé du Timiskaming n’ont pas pour le moment mis en place de nouvelles mesures sanitaires, mais ils pourraient le faire dans les prochains jours.

Le district sanitaire d’Algoma est celui qui compte le plus de cas actifs, avec 270.

Santé publique Algoma a fait état de 73 nouveaux cas en 3 jours et de 33 guérisons.

La région de Sudbury continue d’enregistrer un nombre important de nouveaux cas, mais la croissance semble se stabiliser et le nombre de cas actifs a légèrement diminué.

Santé publique Sudbury et districts (SPSD) a ajouté 88 cas à son bilan lundi après-midi, ce qui inclut les cas de la fin de semaine, et 95 guérisons.

C’est comparable à la mise à jour pour la période du 13 au 15 novembre, alors que SPSDSanté publique Sudbury et districts avait recensé 87 cas et 105 guérisons.

Les cas actifs sont à la hausse dans le Nord-Ouest de la province, mais demeure relativement peu nombreux.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a enregistré 17 cas en 3 jours, ainsi que 6 guérisons.

Pour sa part, le Bureau de santé du Nord-Ouest a signalé 8 cas dans la région de Kenora et un dans le district de Rainy River.

La région sanitaire de North Bay-Parry Sound compte 8 cas actifs de moins que vendredi.

Finalement, le Bureau de santé Porcupine a fait état d’un seul nouveau cas pendant la fin de semaine, et de 9 guérisons, pour un total de 8 cas actifs.

Les bureaux de santé du Nord se préparent à la vaccination des enfants

Santé publique Sudbury et districts a indiqué dans un communiqué qu’elle commencera à vacciner les enfants de 5 à 11 ans à partir de vendredi.

Dans les districts d’Algoma et de Thunder Bay, entre autres, les enfants seront admissibles à la prise de rendez-vous dès le 23 novembre, grâce au portail de la province.

Les Services de santé du Timiskaming consacreront la semaine du 29 novembre à la vaccination des enfants.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest s’attend aussi à commencer la vaccination des enfants la semaine prochaine, et a déjà ouvert la prise de rendez-vous.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound partageront plus d’informations lorsque les doses de vaccins pour les enfants arriveront dans la région.

Même chose pour le Bureau de santé Porcupine, qui a indiqué vendredi dernier que l’horaire des séances de vaccination pour les 5 à 11 ans serait publié bientôt.