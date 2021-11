Des résidents de Notre-Dame-du-Bon-Conseil déplorent la démolition d’un pont d’étagement

Le passage supérieur du 10e rang est en effet tombé sous le pic des démolisseurs lundi.

Le résident Jean-Luc Leclair accuse le MTQministère des Transports du Québec de mettre la population devant un fait accompli.

C’est frustrant, car on n’en a jamais entendu parler. On est les premiers concernés, on est les résidents du rang. Pour avoir fait le tour de tous les résidents, aucun d’entre eux n’a été consulté. Si les résidents du rang n’ont pas été consultés, imaginez que les non-résidents du rang qui l’utilisent, car ils sont nombreux, eux-autres non plus n’ont pas été consultés , déplore-t-il.

On est séparés de notre village par l'autoroute 20. Ce viaduc-là nous permet d'accéder directement à notre village. Sans ce viaduc-là, on a un détour de sept kilomètres à faire , ajoute-t-il.

Des résidents de Notre-Dame-du-Bon-Conseil s'opposent à la démolition du viaduc. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

L’agricultrice Karina Poudrier, qui exploite une ferme des deux côtés de l'autoroute transcanadienne, craint de son côté devoir effectuer un détour quotidien de plusieurs kilomètres en raison de cette décision.

« Il y a des coûts associés à tout ça, et ça va finir que ça va faire des gros coûts. Ce n’est pas juste une année, c’est le restant de la vie. » — Une citation de Karina Poudrier, agricultrice

Un plan largement réfléchi

Le MTQministère des Transports du Québec jure de son côté avoir consulté les élus de la région avant de commencer les travaux. Il rappelle que cette démolition fait partie d'un plan global de reconstruction de deux autres ponts d'étagement situés à proximité.

Le plan global d’intervention a été largement réfléchi , souligne la porte-parole Roxanne Pellerin.

Les décisions qui y sont reliées sont basées sur des analyses, des données et des faits.[...] Ça a commencé avec la reconstruction du pont du 9e rang de Wendover qui s’est complétée en juillet dernier. Là, on est à l’étape de la démolition de celui du 10e. La reconstruction de celui de la route 255 viendra , explique-t-elle.

« Ce sont des décisions qui sont prises pour correspondre à la réalité du milieu pour s'assurer que ce secteur-là soit bien desservi avec des structures qui sont mieux implantées. » — Une citation de Roxanne Pellerin, porte-parole du MTQ

Jean-Luc Leclair demande de voir ces analyses. On n'a jamais été considérés dans cette décision-là. Si une analyse a été faite, on veut la voir et on veut savoir quelle valeur ils ont donnée à tous les citoyens concernés.

Au téléphone avec Radio-Canada, le maire de la petite communauté, Stéphane Dionne, s'est dit extrêmement surpris par cette levée de boucliers de la part de ses concitoyens. Les élus de la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil doivent se réunir lundi soir pour discuter du dossier.

Avec les informations de Jean-François Dumas