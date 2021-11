Transport Canada autorisera-t-elle la réduction de vitesse sur la rivière Saint-Maurice?

L’approche de la sensibilisation n’est plus suffisante aux yeux de la Ville de Trois-Rivières. Nageurs, adeptes de planches à pagaie, canotiers et ceux qui pratiquent le ski nautique ou d’autres sports de vague n’arrivent manifestement pas à s’entendre sur le court tronçon qui sépare le pont Radisson et le fleuve Saint-Laurent.

À Shawinigan, où la rivière est plus longue et souvent plus large, la Ville passe pour l’instant un contrat moral avec ses plaisanciers.

Comme elle l’avait fait précédemment au lac des Piles, elle a instauré sur la Saint-Maurice un code d’éthique. On y précise ce qu’il est permis ou non de faire dans différentes zones.

Par définition, un code d’éthique, ça n’a pas de valeur légale. C’est plutôt un comportement des usagers auquel on s’attend , explique l’agente aux communications de la Ville de Shawinigan, Ève Chamberland.

Sa création était devenue nécessaire. Le confinement a donné envie à plusieurs d’expérimenter de nouveaux sports individuels dont la planche à pagaie qui est devenue plus populaire que jamais.

Nous avons été témoins de conflit et de comportements qui pouvaient être dangereux. L’autre but d’un code d’éthique, c’est de s’assurer de la protection des rives. En diminuant la vitesse, on diminue les vagues… donc on diminue aussi le risque d’érosion sur les berges.

Durant la saison de canoë-kayak, on retrouve près du camping de l’île Melville des centaines de bouées qui forment des couloirs de compétitions. Pour assurer la sécurité des participants, la Ville de Shawinigan y interdit la présence de bateaux à moteur.

Cette zone est d’ailleurs clairement définie sur la carte affichée à plusieurs endroits dans la ville. Deux descentes de bateaux, dont la descente municipale, se trouvent toutefois dans la zone clairement indiquée comme étant défendue aux bateaux à moteur.

On ne restreint pas l’accès aux rampes de mise à l’eau. Les bateaux peuvent les utiliser, mais ensuite, se diriger vers les plus grands bassins.

Les citoyens avaient jusqu’au 30 septembre pour remplir un sondage sur ce projet pilote de code d’éthique. Les conclusions permettront de définir sa version finale. La répression n’est donc pas, du moins pour l’instant, la solution retenue.