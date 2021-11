Une épave observée au large de Gros-Cacouna intrigue des plongeurs

Selon le président, Sébastien Pelletier, il s’agirait d’une goélette échouée il y a une centaine d’années.

« On était très impressionnés de la voir, surtout qu’à la hauteur de Gros-Cacouna, on plonge presque à tâtons habituellement. Cette fois, on a eu la chance d’avoir une bonne visibilité. » — Une citation de Sébastien Pelletier, président du club Les plongeurs d’épaves techniques du Québec

C’est rare de trouver une épave en si bon état et si près de la côte. Il y en a des milliers au fond du Saint-Laurent, souvent en piètre état , ajoute le plongeur.

Les plongeurs ont pu voir des chiffres romains sur la poupe. Photo : Plongeurs d’épaves techniques du Québec

Le bateau, qui selon toute vraisemblance serait une goélette à deux mâts, daterait de la fin des années 1800, d'après les plongeurs. En entrevue à l'émission Même fréquence, Sébastien Pelletier s'exprime prudemment parce que, rappelle-t-il, il appartient aux archéologues du ministère de la Culture de déterminer exactement l'âge et la provenance du bateau.

On aimerait connaître les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé au fond, une collision ou un échouement. On croit qu'il s'est échoué. On va attendre d’avoir plus de renseignements et peut-être une intervention du Ministère , espère M. Pelletier. On collabore souvent avec eux.

Des cruches anciennes ont entre autres pu être observées sur le pont. Photo : Plongeurs d’épaves techniques du Québec

Les plongeurs ont vu de la vaisselle, des assiettes, des cruches et des tonneaux.

Autre élément intéressant à étudier plus en détail : le bateau aurait été converti. Un système de propulsion y aurait été ajouté.

Sébastien Pelletier se réjouit de voir que l’épave est en bon état. Il présume que son équipe a été la première à la visiter puisque les artéfacts qu’elle contient semblent intacts.