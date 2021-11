18 000 enfants ont un rendez-vous pour un vaccin contre la COVID-19 au Manitoba

C’est merveilleux d’entendre que plus de 10 % de cette tranche de population admissible à la vaccination a déjà un rendez-vous [..] Nous sommes encouragés que les parents veulent inscrire leurs enfants aussitôt que possible. Avoir autant de personnes qui veulent réserver en même temps, c’est un beau problème à avoir , a lancé la responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination, la Dre Joss Reimer, en conférence de presse, lundi après-midi.

Elle faisait ainsi référence à des retards mineurs du système informatique qui ont été causés par le fort achalandage sur la plateforme de rendez-vous en ligne. Les problèmes ont été réglés en 30 minutes, fait savoir un porte-parole de la province.

L'engouement était aussi grand pour la prise de rendez-vous au téléphone. Le porte-parole ajoute que les gens qui étaient confrontés à une longue attente étaient rappelés par des téléphonistes dans un délai de deux heures.

La Dre Reimer ajoute que ces chiffres ne sont qu’un portrait préliminaire. Les parents pourront aussi décider de faire vacciner leurs enfants en pharmacie, dans les cabinets de médecins ou encore par les différentes initiatives mises en place par les offices régionaux de santé.

Environ 125 200 enfants âgés de 5 à 11 ans sont admissibles à recevoir le vaccin pédiatrique Comirnaty de Pfizer-BioNTech.

Joss Reimer est la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. (archives) Photo : La Presse canadienne / John Woods

Santé Canada l'a approuvé vendredi, permettant à la campagne de vaccination de cette population de s’amorcer.

La Dre Reimer fait savoir que des doses de vaccin arriveront au Manitoba dès mardi. Elles sont attendues entre jeudi et lundi prochain dans les pharmacies et les cliniques médicales.

Elle note que les offices régionaux de santé travaillent à la mise sur pied de cliniques dans les écoles. Certaines pourraient être offertes dès la semaine prochaine.

Des parents fébriles

Jen Shapka était l’une des quelque 15 000 personnes à avoir pris rendez-vous pour son enfant. Elle attendait ce jour avec fébrilité. Elle a obtenu un rendez-vous, malgré la rencontre de quelques difficultés techniques, qu’elle a prise avec une pointe d'humour.

De gauche à droite: Jen Shapka avec ses filles Harper Shapka, âgée de 11 ans, et Evan Shapka, âgée de13 ans. Elle a pris un rendez-vous lundi pour que Harper se fasse vacciner. Photo : Jen Shapka

Je dis merci à la science! Nous attendions ce moment depuis si longtemps et nous pouvons enfin avoir le dernier membre de la famille vacciné. J’étais excitée et heureuse de pouvoir finalement prendre ce rendez-vous.

Annemarie Planert, mère de Winnipeg de trois enfants, dont deux âgés de 7 et 9 ans, partage ces sentiments. Elle dit avoir hâte que ses enfants reçoivent leur vaccin la semaine prochaine pour retrouver une certaine normalité, même si la pandémie n'est pas terminée.

Une fois qu’ils seront complètement vaccinés, nous serons beaucoup plus rassurés quant aux sorties. Nous serons certainement plus à l’aise pour rendre visite à certains membres de notre famille à Noël. Nous avons des personnes immunodéprimées dans notre famille .

Dre Joss Reimer rappelle que les enfants devront avoir deux doses pour être immunisés contre la COVID-19. Le Manitoba prône un intervalle de huit semaines entre l’administration de la première et de la deuxième dose. Des études ont démontré que cela permet d'avoir une plus longue et plus forte protection immunitaire , soutient la Dre Reimer.

Les recommandations de la province suggèrent deux doses dans un intervalle rapproché pour les enfants vivant dans une communauté autochtone en raison du risque plus accru de contracter la COVID-19 et des conséquences graves qui pourraient en résulter .

Des changements au supercentre de vaccination du Centre des congrès RBC

En raison du début de la campagne de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, prévu la semaine prochaine et du fort achalandage attendu, la province annonce dans un communiqué qu’il ne sera plus possible d’aller se faire vacciner sans rendez-vous au supercentre de vaccination du Centre des congrès RBC à Winnipeg dès le 25 novembre.

Avec des informations de Bryce Hoye et Julien Sahuquillo