De nombreux dossiers régionaux sur la table de travail de Kristina Michaud

La députée priorise la remise à niveau des infrastructures municipales. Elle affirme avoir déjà commencé à contacter les maires nouvellement élus pour s'enquérir des projets à concrétiser. Elle vise, en autres, la construction du complexe aquatique de Matane.

D'après elle, il existe assez de programmes pour soutenir les municipalités, mais il faut continuer de faire pression pour bonifier les enveloppes budgétaires.

Par ailleurs, Kristina Michaud estime qu'une meilleure entente entre les gouvernements serait plus efficace. Il faudrait une meilleure collaboration entre Québec et Ottawa, croit-elle, pour les infrastructures sportives d'ailleurs. Souvent il faut que Québec donne son aval avant que le fédéral puisse embarquer, des fois Québec dit non et le fédéral ne peut pas avancer .

Kristina Michaud s'assurera également que le gouvernement fédéral termine les discussions en cours avec certaines municipalités comme Nouvelle qui essaye d'acquérir le quai de Miguasha depuis plusieurs années.

On a déjà vu à quel point le fédéral a laissé dépérir ces infrastructures-là et après les acquéreurs doivent se retourner de bord pour trouver les fonds pour la réfection et la remise à niveau , relate-t-elle.

La question des transports occupe également les dossiers prioritaires de Kristina Michaud.

D'après la députée, le fédéral porte la responsabilité de la desserte régionale, aérienne et ferroviaire. On ne peut pas espérer se développer davantage en tant que région si on n'a pas de coups de main pour des services essentiels comme le transport défend Kristina Michaud.

Elle propose d'ailleurs qu'un soutien soit accordé aux petites compagnies aériennes qui tentent de pallier le retrait des liaisons d'Air Canada depuis la pandémie.

Enfin, la réforme de l'assurance-emploi est plus qu'attendue selon la représentante régionale au Parlement.

Elle estime que les consultations ont assez duré et qu'il est temps de modifier concrètement le régime. C'est assez ironique de constater que la PCUPrestation canadienne d'urgence , elle, a été mise sur pied tellement rapidement et c'était un programme qui venait combler les failles de ce que l'assurance-emploi ne pouvait pas faire en temps de pandémie . Elle ajoute que la nouvelle assurance-emploi devra tenir compte des particularités régionales de la région dont plusieurs secteurs fonctionnent sur un rythme saisonnier.

L'élue n'oublie pas que toutes les décisions de cette nouvelle session parlementaire devront s'accorder avec la lutte aux changements climatiques, particulièrement à la suite des engagements pris durant la COP26 à laquelle Kristina Michaud participait à Glasgow.