Chère Audrey de Jeremiah Hayes, Prix du public aux RIDM

Chère Audrey suit le documentariste Martin Duckworth alors qu'il accompagne sa femme, la photographe et militante Audrey Svhirmer, dans la dernière phase de la maladie d'Alzheimer.

Que ce soit à titre de réalisateur ou de monteur, Jeremiah Hayes a participé à plusieurs documentaires primés, qui s'intéressent à diverses communautés, qu'elles soient par exemple autochtones ou hassidiques.

Coproduit par Cineflix Media et l’ ONFOffice national du film , le film prendra l’affiche en salle au Québec en mai 2022. En attendant, il est aussi possible de le visionner en ligne, avec sept autres films, dans le bloc 3 de la programmation des RIDMRencontres internationales du documentaire de Montréal , qui se prolongent jusqu'au 25 novembre.

Autres lauréats

Samedi dernier, les organisateurs des RIDMRencontres internationales du documentaire de Montréal avaient déjà dévoilé 12 lauréates et lauréats.

Le Grand prix de la compétition internationale - longs métrages avait été décerné au réalisateur Stefan Pavlovic, basé à Amsterdam, pour son documentaire Looking for Horses, qui retrace son amitié avec Zdravko, un pêcheur solitaire qui a perdu l’ouïe pendant la guerre de Bosnie.

La réalisatrice indienne Payal Kapadia a, de son côté, remporté le Prix spécial du jury de la compétition internationale - longs métrages, pour A Night of Knowing Nothing, lauréat de l’Oeil d’or au Festival de Cannes plus tôt cette année. On peut y suivre la correspondance entre L et K, deux universitaires dont l’amour est compliqué par le système de castes en Inde.

Plusieurs Québécois faisaient aussi partie des lauréats samedi dernier, dont Sylvain L’Espérance avec Anima macula (Prix spécial du jury de la compétition nationale - longs métrages) ainsi que Maude Plante-Husaruk et Maxime Lacoste-Lebuis avec Au-delà des hautes vallées (Prix nouveaux regards).