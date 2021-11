De nouvelles intempéries s’annoncent en Colombie-Britannique

On va voir jeudi et vendredi un système qui va nous affecter, une autre rivière atmosphérique , indique Armel Castellan, le météorologue responsable de la préparation aux alertes d'Environnement et Changement climatique Canada.

Il ajoute que 40 à 70 millimètres de pluie sont notamment attendus sur la vallée du Fraser et le Grand Vancouver. Il précise toutefois que cette nouvelle rivière atmosphérique ne sera peut-être pas aussi forte que celles de la semaine dernière.

Pour ça part, la côte Nord doit s'attendre à recevoir près de 100 millimètres de pluie.

D'autres précipitations sont également prévues la semaine prochaine.

Et des chutes de neige

Alors que les ingénieurs et les équipes routières s'attaquent aux défis de la reconstruction des sections de la Coquihalla touchées lors de la dernière grande pluie, Environnement Canada émet un avertissement de chute de neige pour le même tronçon, soit de Hope à Merritt. De fortes chutes de neige sont attendues à partir de lundi après-midi et l'accumulation pourrait atteindre 30 centimètres d'ici mardi, date à laquelle elles devraient s'atténuer.

Mais la pluie ne permettra pas au manteau neigeux de s'accrocher, selon Armel Castallan. Il faut donc s'attendre à ce que la fonte des neiges à basse et moyenne altitude entraîne des ruissellements.

C’est un des aléas que l’on a vus il y a deux week-ends, il y avait le début du manteau neigeux sur les montagnes locales et cela a beaucoup fondu .

Novembre : un record de précipitations

Armel Castellan a rappelé qu’un record de précipitations a été enregistré en environ 48 h au cours du mois de novembre. Un événement qu’il caractérise d’anormal et d’effrayant et qu’il attribue aux changements climatiques.

Il y a 1 % de chance que ça se passe toutes les années ou sur tous les événements météorologiques. Et ce qui est incroyable, c’est que ce 1 sur 100 pourrait devenir plus fréquent , raconte-t-il.