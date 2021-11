Audience pour un potentiel profilage racial sur des travailleurs migrants en Ontario

Les 54 demandeurs soutiennent que la manière dont les prélèvements d'ADN ont été effectués a violé leurs droits en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario a écouvillonné 96 travailleurs agricoles migrants noirs et de couleur originaires pour la plupart de pays des Caraïbes qui travaillaient en 2013 dans au moins cinq fermes du comté d'Elgin, dans le sud-ouest de l'Ontario, alors que les autorités recherchaient un suspect d'agression sexuelle.

Pas de correspondance avec la description du suspect

L'avocat des droits de la personne Shane Martínez, qui représente les travailleurs migrants pro bono, affirme que la plupart des travailleurs qui ont subi un prélèvement ne correspondaient pas à la description physique du suspect, à l'exception de la couleur de leur peau.

Les travailleurs étaient antillais, des travailleurs noirs de la Jamaïque, des travailleurs avec de longues tresses rastas, certains étaient chauves, l’un d’entre eux avait des dents en or , détaille M. Martínez. C'était un groupe aussi diversifié que vous pouvez l'imaginer.

[Les travailleurs] ont essayé de fournir des explications. [...] La police les a complètement ignorés et voulait seulement recueillir leur ADN à cause de leur apparence.

Le suspect, quant à lui, a été décrit comme un homme noir mesurant entre 1,75 m et 1,80 m, sans pilosité sur le visage et possédant une voix grave avec un possible accent jamaïcain.

La survivante de l’agression sexuelle a déclaré à la police que son agresseur était musclé et peut-être dans la vingtaine. Elle a dit qu'elle était convaincue que l'agresseur était un travailleur migrant et croyait l'avoir vu près de chez elle dans un secteur rural du sud-ouest de l'Ontario.

Atteinte à la réputation

Dwayne Henry fait partie des personnes à qui on a demandé de fournir un prélèvement d'ADN il y a huit ans. Il se souvient s’y être conformé, pensant faire quelque chose en accord avec la loi , bien qu’il ne correspondait pas avec la description du suspect.

Désormais résident permanent au Canada, M. Henry dit qu'il se rend compte que son employeur et la police l'avaient alors poussé à se conformer.

À ce moment-là, ils profitaient de nous simplement parce que nous étions des travailleurs migrants , dit-il. Nous avions peur d'être renvoyés chez nous.

M. Henry dit que l'enquête a porté atteinte à sa réputation, même dans son pays d'origine. C'est pourquoi il est devenu partie prenante de la revendication en vertu des droits de la personne.

Les échantillons prélevés ne correspondent pas à l'ADN du coupable

Lors d'un un examen indépendant de ce qui s'est passé en 2013, les policiers ont déclaré avoir agi rapidement pour trouver l'auteur. Si celui-ci était un travailleur migrant, ils avaient peur qu'il ne quitte le pays, avaient-ils déclaré.

Le 30 novembre 2013, Henry Cooper, un travailleur agricole migrant de Trinité-et-Tobago a été arrêté après des soupçons concernant son refus de fournir un prélèvement d'ADN et des conversations avec son employeur ont conduit la PPOPolice provinciale de l'Ontario à le surveiller dans l'espoir d'obtenir un échantillon de son ADN.

Il a finalement plaidé coupable d'agression sexuelle avec arme, de séquestration et de menaces de mort et a été condamné à sept ans de prison.

En 2016, le Bureau du directeur indépendant d'examen de la police (BDIEP) a publié son rapport basé sur une plainte déposée par Justicia for Migrant Workers, un collectif géré par des bénévoles qui défend les droits des travailleurs migrants.

« Toujours traumatisés. Nous ne sommes pas les bienvenus dans la communauté », peut-on lire sur cette pancarte. De nombreux travailleurs migrants qui se sont soumis au prélèvement d'ADN disent qu'ils se sont sentis ciblés et humiliés par l'expérience, selon un groupe de défense des droits. Photo : Photo soumise par Justice for Migrant Workers

Au moins 11 autres intervenants ont présenté des dossiers au cours de l'examen, notamment l'Association canadienne des libertés civiles et la Commission ontarienne des droits de la personne.

Le rapport a révélé que, bien que l'enquête n'ait pas réussi à reconnaître les vulnérabilités particulières de la communauté des travailleurs migrants ciblée par la collecte d'ADN , elle n'était pas motivée par des préjugés raciaux.

Il s'est en revanche demandé si les consentements obtenus étaient vraiment éclairés et volontaires .

Dans son rapport, Gerry McNeilly, le directeur de l'examen de la police à l'époque, recommandait à la police provinciale d'adopter une politique sur la sollicitation d'ADN qui pourrait également être utilisée par d'autres services de police.

Interrogé par CBC pour savoir si la PPOPolice provinciale de l'Ontario avait mis en œuvre cette recommandation – et les six autres du rapport, qui comprenaient une formation pour les agents sur le démarchage d'ADN et la communication entourant la collecte et la destruction d'ADN – le porte-parole de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , Bill Dickson, déclare qu'il a examiné le contenu [du rapport] et continue de donner suite aux recommandations formulées dans le cadre de l'examen du BDIEPBureau du directeur indépendant d'examen de la police .

Lorsqu'on lui a demandé ce que cela signifiait, il répond : Tout autre commentaire serait inapproprié afin de préserver l'intégrité de l'audience du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario .

Tous les agents interrogés par le directeur indépendant de l'examen de la police ont déclaré qu'ils avaient dit aux travailleurs migrants que leur décision de participer au prélèvement d'ADN était volontaire et que la décision resterait confidentielle vis-à-vis de leurs employeurs afin de ne pas affecter la sécurité de leur emploi.

Mais le rapport a révélé que les officiers n’ont pas respecté cet aspect.