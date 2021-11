Une mission virtuelle de recrutement en France pour Promotion Saguenay

L'organisme de développement économique municipal accompagne quatre entreprises qui participeront aux Journées Québec France qui se dérouleront en ligne du 6 au 11 décembre. Elles ont 39 postes à pourvoir.

Promotion Saguenay aide ces entreprises à s'inscrire et surtout travaille à convaincre les Européens intéressés à venir s'établir ici.

Comment ça fonctionne, c'est que les entreprises qui veulent s'inscrire doivent passer par un organisme de développement économique qui est déjà présent et, nous, on s'occupe avec eux de faire les ponts et de s'assurer qu'ils sont bien inscrits en ligne , a d'abord indiqué le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, en entrevue lors de l'émission Place publique lundi.

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé Photo : Radio-Canada

Les Journées Québec France s’adressent aux personnes citoyennes ou résidentes de l’Union Européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni, précise le site Internet de l'événement.

Nous, notre mandat c'est de présenter la région aux futurs travailleurs qui désireraient travailler pour les entreprises. Donc, c'est vraiment à deux volets. L'entreprise présente son offre de services, les emplois qu'elle a à offrir et nous on est là pour convaincre les gens, évidemment, que le Saguenay est la meilleure des destinations au Québec pour s'établir , a-t-il poursuivi.

Rappelons que Patrick Bérubé quittera son poste lorsque son contrat viendra échéance à la fin de l'année.

Avec des informations de Michel Gaudreau et Samuel Desbiens