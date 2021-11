Anthony Rota réélu président de la Chambre des communes

Je vous promets d'être juste et respectueux , a déclaré M. Rota lundi, devant ses collègues députés.

M. Rota, qui représente la circonscription de Nipissing-Timiskaming, en Ontario, est président de la Chambre depuis décembre 2019.

La libérale Alexandra Mendès, qui était vice-présidente adjointe, et les conservateurs Joël Godin, Marc Dalton et Chris d’Entremont briguaient également les suffrages, tout comme l’ex-cheffe du Parti vert Elizabeth May et la néo-démocrate Carol Hugues. Cette dernière était aussi vice-présidente adjointe des Communes dans la dernière législature.

Depuis que le président de la Chambre des communes est élu par un scrutin secret, en 1985, aucune femme ni aucun député du Québec n’a occupé cette fonction.

La Québécoise Jeanne Sauvé a été présidente de la Chambre de 1980 à 1984, mais elle avait été désignée par le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, et non élue par ses pairs.

La personne qui occupe la présidence de la Chambre des communes reçoit 88 700 $ en sus de son salaire de députée, qui s’établit à 185 800 $. Le poste de vice-président vient avec une bonification salariale de 45 900 $.