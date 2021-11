Résolu ne chauffera pas son usine de papier journal d’Amos cet hiver

La papetière a pris la même décision pour son usine de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. À Amos, le syndicat dit craindre que cela n’entraîne une détérioration des équipements et nuise à une relance éventuelle des opérations.

Il peut y avoir des bris à l’intérieur de l’usine. C’est sûr qu’il y a des moteurs, des pompes, il y a plein de tuyaux aussi qui peuvent subir des répercussions. C’est dur de prévoir ce que ça peut faire, mais on peut facilement supposer qu’il va y avoir des bris. Si c’était chauffé, on se protégerait de ces risques-là et ce serait beaucoup plus facile de redémarrer l’usine s'il y avait un changement , affirme Frédéric Auger, président de la section locale 227 d’Unifor.

Frédéric Auger est président de la section locale 227 d'Unifor (archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Chez Résolu, on explique que cette décision a été prise pour des raisons économiques, alors que l’usine est fermée depuis près de 18 mois. L’entreprise ne craint pas non plus pour ses bâtiments et ses équipements, citant l’exemple de son usine de Gatineau qui a pu redémarrer même si elle n’avait pas été chauffée en période hivernale.

Les cheminées, les entrées de ventilation, les portes, les fenêtres, ça a été calfeutré l’an dernier, donc tout ça est bien isolé du froid. Les fluides ont été évacués. On protège aussi la chaudière, qui est un élément critique. Elle doit être bien protégée pour s’assurer qu’en cas de démarrage, on puisse reprendre les activités. Donc, l’intégrité du bâtiment et des équipements est préservée , assure Louis Bouchard, directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales pour Résolu.

Plan de relance

Louis Bouchard confirme par ailleurs qu’il n’y a pas de relance de l’usine prévue à court terme. Mais Résolu se dit prêt à étudier tout projet qui pourrait émaner du comité de relance formé par de nombreux intervenants locaux et des experts.

Louis Bouchard, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales chez Produits forestiers Résolu. (archives) Photo : Produits forestiers Résolu

Pour l’instant, il n’y a rien dans les cartons. On attend de voir les résultats de l’étude qui a été commandée par le comité de relance. De notre côté, c’est évident qu’on continue de monitorer la situation. Dans le cas du papier journal, on ne voit pas de reprise immédiate ni même à court terme d’une demande qui pourrait justifier qu’on redémarre les activités dans ce produit-là , précise M. Bouchard.

Au syndicat, on mise aussi beaucoup sur l’étude d’opportunités qui pourrait être présentée à Résolu dans les prochaines semaines. On souhaite toujours que ce soit rapide, mais c’est bien aussi que les choses soient bien faites. Dans le fond, Résolu ne nous a dit non à aucune idée encore, mais il faut leur en présenter des idées. On est pas mal rendus là , estime Frédéric Auger.

Toujours de l’espoir

Environ la moitié des 150 travailleurs de l’usine perdront leur lien d’emploi ces jours-ci, soit après 18 mois d’arrêt des opérations. Les travailleurs qui ont plus de 10 ans d’ancienneté conserveront quant à eux leur lien d’emploi jusqu’en avril prochain. Mais ça n’empêche pas les travailleurs de garder espoir.

Oui, on a confiance. On est quand même réalistes, mais ce qui me fait avoir confiance, c’est surtout le sentiment d’engagement des travailleurs. Si les travailleurs ne m’appelaient plus pour me dire qu’ils ont le goût de revenir, je serais plus pessimiste aujourd’hui. Moi, je me dis que tant que les travailleurs y croient encore, ça laisse entrevoir que si l’usine veut redémarrer, il va y avoir du monde pour la redémarrer, ce qui est une belle richesse dans ce cas-ci , fait valoir Frédéric Auger.