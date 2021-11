Un emplacement vert réclamé pour le futur hôpital en Outaouais

Nous devons saisir tous les moyens de contribuer à l’atteinte de nos cibles gouvernementales en matière de réduction de gaz à effet de serre et d’aménagement durable du territoire , peut-on lire dans une lettre envoyée lundi au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les organismes signataires, tels que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), pressent le gouvernement du Québec de tenir compte des enjeux d’étalement urbain et d’îlots de chaleur en sélectionnant l’endroit où le nouvel établissement sera construit.

On réclame aussi que le site choisi soit accessible aux Gatinois en transport en commun ou en transport actif. Une localisation loin des transports collectifs et actifs encouragerait inévitablement l’auto-solo et la congestion , soutient-on.

Les groupes environnementaux signalent aussi qu’ils s’opposent à l’idée d’un stationnement en surface de 1500 places puisqu'ils considèrent que cela encouragerait les usagers à s'y rendre en voiture.

« Au moment où la Ville de Gatineau tente de prendre un virage vers la carboneutralité, nous espérons qu’une attention particulière a été portée à ces conditions de réussite. » — Une citation de Extrait d'une lettre envoyée au ministre Dubé par le CREDDO et d'autres organismes

Les autres organismes signataires sont MOBI-O, Vivre en Ville et Enviro-Éduc-Action.