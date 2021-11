Réforme municipale au N.-B. : Neguac pourrait se sentir isolé

Neguac fera encore partie de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, tandis que des communautés voisines, surtout francophones, seront liées à la commission de Miramichi.

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, en entrevue au Téléjournal Acadie le 22 février 2021. Photo : Radio-Canada

Si on parle de communautés d'intérêts, on peut dire sans se tromper que les communautés francophones de Lagacéville, Lavillette, Saint-Wilfred ou Allainville, par exemple, ont bien des points en commun avec le village voisin de Neguac.

Le redécoupage fait en sorte que les DSL voisins d'Alnwick, dont font partie ces communautés, seront jumelés aux DSL de Tabusintac, Fair Isle et d'Oak Point-Bartobogue Bridge.

Le maire de Neguac, Georges Savoie Photo : contribution

Le village de Neguac, qui ne change pas, peut se retrouver à l'écart, selon le maire, Georges R. Savoie, qui s'exprime à titre de citoyen.

On arrive avec notre communauté d'intérêts et on fait un peu une division où, comme municipalité, on se trouve isolé par les DSL qui sont autour de nous , explique-t-il.

DSL satisfaits

Le président du DSL de Tabusintac, Jason Harding, se dit quant à lui satisfait.

C'est ce redécoupage qui était privilégié par les DSL puisque le statu quo n'était plus possible.

La langue

Mais la nouvelle poserait également des questions au plan linguistique, selon Georges R. Savoie.

Ça peut avoir l'effet d'anglicisation , dit-il. Mais, ça peut avoir aussi un autre effet, si les communautés francophones sont fortes ou veulent être fortes. Elles peuvent tranquillement travailler avec la commission de Miramichi pour avoir de plus en plus de services francophones.

La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick est en train d'évaluer la situation, indique son porte-parole. Une rencontre pourrait avoir lieu entre la SANB et des représentants des DSL d'Alnwick, Fair Isle, Tabusintac et Baie-Sainte-Anne.