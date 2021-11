Senneterre travaillera avec le CISSS-AT pour recruter des infirmières

La mairesse Nathalie Ann Pelchat demeure convaincue que les solutions mises de l’avant par le comité de travail auraient pu être appliquées. Elle préfère cependant regarder vers l’avenir et s’attaquer au recrutement d’infirmières.

J’ai eu une bonne discussion avec Caroline Roy [la PDG du CISSSAT] et on a pu échanger sur notre déception, mais aussi sur comment on voit l’avenir du dossier, souligne-t-elle. Même si on pense que des aménagements d’horaires pouvaient marcher, on sait que ça met de la pression sur l’équipe en place et on tient à les respecter dans tout ça. Ce n’est pas le temps qu’ils tombent malades parce qu’ils ressentent de la pression au quotidien.

Selon la mairesse, l’objectif du CISSS-AT est de recruter quatre nouvelles infirmières à Senneterre pour permettre la réouverture complète de l’urgence, accessible de 8h à 16h depuis le 18 octobre. Une rencontre entre la Ville et le CISSS-AT est prévue mercredi pour bâtir la stratégie de recrutement à mettre en place.

On veut aider et on a des ressources dédiées à ça dans nos bureaux à l’Hôtel de Ville, précise-t-elle. On a besoin de brasser tout ce qui a été fait à date et voir comment des postes dédiés à Senneterre peuvent être affichés. Aussi, peut-on bonifier l’offre de la prime de 18 000 $ offerte par le gouvernement? Peut-on aider au déménagement de ces nouvelles infirmières recrutées? On doit déterminer ce qu’on peut faire, tout en ayant la garantie que la main-d'œuvre qu’on trouvera à l’extérieur de la région aura un contrat pour travailler à Senneterre précisément.

Nathalie Ann Pelchat précise que la stratégie devra être annoncée rapidement, surtout que le programme de primes au recrutement annoncé par le ministre Christian Dubé prend fin le 15 décembre.

La mairesse de Senneterre, Nathalie Ann Pelchat (archives) Photo : Radio-Canada

On sent qu’il est minuit moins une, s’inquiète la mairesse. Aura-t-on le temps d’afficher les postes et d’organiser le changement de vie de nos futures infirmières? On veut aussi savoir si c’est un programme qui pourra être bonifié ou étiré dans le temps. Mais on a beau y mettre de l’argent, il faut aussi mettre l’accent sur la qualité de vie à Senneterre dans notre stratégie d’attractivité.

Enfin, la mairesse se dit confiante que la population appuiera la démarche en cours, mais elle croit aussi que le CISSS-AT devra faire preuve d’une grande transparence.