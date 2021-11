REM de l’Est : le projet doit être « bonifié », croit François Legault

Les détracteurs du REM de l'Est dans sa version actuelle se sont fait entendre jusqu'à Québec. Le premier ministre François Legault, de passage à Montréal lundi, a admis que le projet devait être « bonifié » afin qu'il devienne « acceptable ».

Lors d'un point de presse tenu en après-midi, M. Legault a dit souhaiter que des améliorations soient apportées au projet par son promoteur, CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Ce projet doit être bonifié, a-t-il admis d'emblée. Moi, je veux dire à ceux, entre autres, qui ont manifesté : "Je vous ai entendu et je comprends qu'il y a des améliorations à apporter au projet de la Caisse". On va le travailler avec la Ville de Montréal et avec le gouvernement du Québec.

Le premier ministre souhaite d'ailleurs que la mairesse Valérie Plante – qu'il rencontrait lundi pour la première fois depuis sa réélection, le 7 novembre – soit plus impliquée dans le projet, elle qui a promis en campagne de consacrer d'ici 10 ans 500 millions de dollars à l'intégration du REM de l'Est dans la trame urbaine.

Ce que je veux, c'est que, la prochaine fois qu'on présente le projet, [il] soit aussi présenté par Valérie et la Ville de Montréal; que ce soit un projet commun, un projet à trois, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt, a-t-il insisté. Je veux vraiment qu'on travaille ce projet-là ensemble.

« J'avoue qu'on doit en faire beaucoup plus, le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt, avec la Ville de Montréal, pour rendre le projet du REM de l'Est acceptable. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Il y a des ajustements à faire , a déclaré M. Legault, évoquant entre autres le comité aviseur dirigé par l'ex-présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec Maud Cohen, qui va faire des propositions .

Ce comité, mis sur pied en mai 2021, devra entre autres se pencher le tracé du REM de l'Est, sur sa portion souterraine, mais aussi et surtout sur sa portion aérienne, qui inquiète de nombreux résidents de l'Est de Montréal.

Plusieurs centaines de personnes se sont d'ailleurs rassemblées samedi dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour partager leurs préoccupations. Elles s'inquiètent des impacts visuels du projet, mais aussi du bruit qui sera généré par les trains.

Éviter une explosion des coûts

Il faudra, cela dit, que la facture du projet, évalué à 10 milliards de dollars, demeure raisonnable, estime François Legault. Le premier ministre n'exclut pas d'augmenter le financement de son gouvernement au besoin, mais pour l'instant, il préfère demeurer prudent sur le sujet.

À ce moment-ci, on n'exclut rien, a-t-il indiqué. Vous savez, on parle d'un coût d'environ 10 milliards... Si jamais il fallait tout enfouir, ce serait 20 milliards. Ça, ça ne serait pas acceptable.

Est-ce qu'on serait capables de trouver des compromis? Je pense qu'on est tous les deux d'accord, Valérie et moi, pour dire qu'il y a des bouts qui peuvent rester en hauteur , a mentionné le premier ministre.

Ce qu'on veut, c'est travailler un projet qui fasse l'affaire et de la Ville de Montréal, et du gouvernement du Québec, et de la Caisse de dépôt , a-t-il résumé.

Plus de détails suivront.