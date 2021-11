Premier conseil municipal pour le nouveau maire de Québec

Très fébrile d'être dans cette salle mythique. On se sent épris de livrer des résultats et de gérer cette ville de la meilleure façon , a déclaré le maire lors de son premier point de presse.

J'espère que ce sera l'occasion de débats sains d'un nouveau ton, où on sera capable de débattre d'idée, c'est ce qui fait la beauté du système , a-t-il ajouté.

Le maire Marchand espère un ton respectueux et bienveillant dans les échanges.

Les conseillers devront premièrement entériner la proposition de Louis Martin comme président du conseil. La vice-présidente proposée sera Véronique Dallaire, conseillère de Les-Saules-les-Méandres.

Budget

Le maire compte toujours déposer le budget de la Ville d'ici le 31 décembre. On ne chambarde pas tout. On veut donner le signal qu'on va adopter le budget avant la fin de l'année financière.

Il ne compte pas se prévaloir d'une disposition du gouvernement du Québec qui permet de retarder l'adoption du budget en janvier.

Évidemment, on est minoritaire, fait que ça va dépendre de ce que les autres élus vont décider , explique-t-il.

Le maire tient à proposer des changements qui vont tenir compte des différentes plateformes, mais on n'est pas dans des changements drastiques , ajoute-t-il.

Voiture de fonction hybride et fin du papier

Le maire annonce aussi de premières mesures pour diminuer l'empreinte écologique de l'hôtel de ville.

La voiture de fonction est maintenant hybride , a confirmé Bruno Marchand

On a demandé la collaboration des élus pour laisser tomber le papier, autant dans les conseils exécutifs et au conseil de ville, pour avoir des communications entièrement électroniques .

L'impression de papier coûtait 47 000 $ par année, selon le maire.

Serre

Le maire dit avoir pris connaissance d'une pétition regroupant 12 000 noms pour la sauvegarde de la serre indo-australienne sur le site de l'ancien zoo de Québec. Celle-ci doit être démolie d'ici Noël.

Mon plan, c'est de rencontrer la directrice du Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries pour voir ce qu'on peut faire. Je ne veux pas créer des espoirs. La Ville a un pouvoir limité. Ce n'est pas sur notre terrain, on n’est pas propriétaire. Je ne suis pas capable de m'avancer , prévient-il toutefois.

Le maire dit vouloir prendre connaissance des actions entreprises par le centre de services scolaire pour sauver la serre.

Bruno Marchand rencontrera le maire de Lévis Gilles Lehouillier mardi matin.