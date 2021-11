Problème de vidange de fosse septique, Pointe-Calumet s’en lave les mains

Depuis 2019, la Municipalité de Pointe-Calumet impose à ses citoyens propriétaires de fosses septiques l’entreprise Beauregard Environnement pour faire vidanger leurs installations. Convaincue que l’entreprise a causé un bris à sa fosse septique, une citoyenne tient sa municipalité pour responsable, puisque c’est elle qui l’embauche et non les résidents. Les villes sont-elles responsables de leurs sous-traitants?

Il y a 10 ans, Manon Proulx transforme son chalet de Pointe-Calumet en résidence permanente; elle doit donc refaire son installation septique. Un Bionest est installé au coût de 10 000 $.

Depuis 2019, la Municipalité de Pointe-Calumet oblige tous les résidents à faire vidanger leurs fosses septiques par son sous-traitant Beauregard Environnement.

L’entreprise effectue une vidange chez Manon Proulx en juillet 2019. Six mois plus tard, son installation est saturée de boues. Le champ de polissage qui permet à l’eau sortant de sa fosse septique d’être évacuée dans le sol est bouché.

L’ingénieur et expert-conseil Marc-André Legault embauché par Manon Proulx est formel : Ça a été une vidange inadéquate. La totalité ou presque la totalité des boues ont été remises dans la fosse septique. Tout fonctionnait bien pendant huit ans. Mme Proulx n'a changé aucune de ses habitudes. C'est pas compliqué, un plus un égale deux .

Beauregard Environnement affirme que ce sont des racines dans la fosse septique qui ont colmaté le champ de polissage.

Parce que Beauregard Environnement est le sous-traitant embauché par Pointe-Calumet, Manon Proulx tente d’y obtenir de l’aide. La mairesse de Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, est d’avis que la Municipalité ne peut être tenue pour responsable des agissements de son sous-traitant. On ne peut pas actionner une ville parce que le soumissionnaire n'a pas fait la bonne chose. Selon nos assurances, le citoyen mécontent doit intenter une poursuite contre l’entreprise et non contre la Ville.

Me Christine Duchaine, experte en droit de l’environnement, est totalement en désaccord avec l’opinion de l’assureur de la Municipalité : C’est la Municipalité qui a un contrat avec Beauregard Environnement et non madame Proulx. La Municipalité est responsable de ce qu'elle fait, de ce que ses employés font et de ce que ses contractants et sous-contractants font.

Une compagnie exclue à Montréal jusqu’en 2025, mais bienvenue partout au Québec

Beauregard Environnement embauchée par Pointe-Calumet a déjà été épinglée pour des pratiques douteuses en matière d’environnement. En 2020, le Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG) dénonçait l’entreprise qui avait des contrats pour le nettoyage des puisards avec la Ville de Montréal l’année précédente.

Dans son rapport, il est écrit : L’entreprise a déversé illicitement les boues des puisards et des égouts de Montréal sur des terres agricoles près de Mirabel . Au registre des entreprises, Beauregard Environnement est administrée par Dany Fréchette et sa sœur Katy Fréchette. Mais, selon l’enquête du BIG, c’est plutôt Michel Chalifoux qui est l’âme dirigeante de l’entreprise .

Selon le rapport, Michel Chalifoux agit à titre de mentor bénévole pour sa conjointe, Dany Fréchette, depuis qu'il a quitté Beauregard Environnement en 2011. Ce départ est survenu quelques jours après que son entreprise, Chalifoux Sani Laurentides, eut été accusée d’avoir truqué 37 appels d’offres publics d’une valeur de plus de 3 millions de dollars par le Bureau de la concurrence du Canada. L’entreprise faisait partie du cartel de services d’égout. En 2016, Chalifoux Sani Laurentides a plaidé coupable des accusations du Bureau de la concurrence et a payé une amende de 118 000 $.

Depuis le rapport du BIG, Michel Chalifoux et Beauregard Environnement sont placés sur la liste noire de la Ville de Montréal. Leurs contrats de 4,5 millions de dollars avec la Ville de Montréal ont été annulés et ils ne peuvent plus en obtenir pour les quatre prochaines années. Beauregard Environnement poursuit aujourd’hui la Ville de Montréal, conteste les conclusions du rapport du BIG et demande à la cour de l'annuler. L’entreprise a refusé de nous accorder une entrevue, mais par écrit elle affirme que : L’enquête a été réalisée sans impartialité, le BIG étant un organe administratif de la Ville de Montréal .

Malgré les conclusions du BIG, Beauregard Environnement continue d’obtenir des contrats municipaux au Québec. En 2020-2021, l’entreprise a signé des contrats avec plus d’une vingtaine de municipalités pour un total de plus de 5 millions de dollars. Le rapport du BIG n’a d’effet que sur les contrats montréalais. Beauregard Environnement écrit : Chaque municipalité ou ville étant souveraine, aucune d'entre elles n’est liée par le registre de la Ville de Montréal. Elles sont libres de faire affaire avec l’entrepreneur souhaité.

L’experte en droit de l’environnement Me Christine Duchaine déplore le manque d'encadrement. C'est un non-sens de voir ces entreprises éclore et devenir de plus en plus rentables. Ces entreprises devraient être la priorité des municipalités, devraient être la priorité du gouvernement également, ça ne l'est pas et c'est malheureux.

Le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, a refusé de répondre à nos questions. Quant à la mairesse de Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, elle n’a pas l’intention de changer quoi que ce soit. Lors de l’attribution du contrat en 2019, Beauregard Environnement avait bonne réputation et répondait à toutes les normes exigées. Sonia Fontaine refuse de rouvrir le contrat.

Quant à Manon Proulx, elle a refusé cet été que Beauregard Environnement vidange sa fosse septique comme le demandait la Municipalité. Elle a reçu une amende de 68 $ qu’elle a payée. Elle réclame le remboursement à Pointe-Calumet.