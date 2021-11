Les États-Unis sur une liste de pays aux reculs démocratiques « préoccupants »

Il s'agit d'un des faits saillants du Rapport 2021 sur l'état mondial de la démocratie , publié lundi par International IDEA, une organisation intergouvernementale vouée au développement, au renforcement et au maintien des institutions politiques démocratiques qui est basée à Stockholm, en Suède.

Le nombre de pays aux prises avec un "recul démocratique" (une forme plus grave et délibérée d'érosion démocratique) n'a jamais été aussi élevé qu'au cours de la dernière décennie, et [la liste] comprend des puissances géopolitiques et économiques régionales telles que le Brésil, l'Inde et les États-Unis , note dans son rapport de 80 pages l'organisation, qui a analysé les tendances mondiales de 2020 à 2021.

« De manière significative, les États-Unis, bastion de la démocratie mondiale, ont eux-mêmes été victimes de tendances autoritaires et ont perdu un nombre important d'échelons sur l'échelle démocratique. » — Une citation de Extrait du Rapport 2021 sur l'état mondial de la démocratie

C'est la première fois que le pays qui se pose depuis longtemps en phare de la démocratie et en leader du monde libre est critiqué à ce point depuis que l'IDEA se livre à un tel exercice, soit depuis 2017.

S'il considère que les États-Unis demeurent une démocratie de haut niveau, l'un des coauteurs de l'étude, Alexander Hudson, a expliqué à l'AFP que le recul des libertés civiles et des contrôles du gouvernement indique que les fondements de la démocratie présentent de sérieux problèmes .

Les contestations des résultats électoraux sont en hausse, y compris dans les démocraties établies , observe International IDEA. Un tournant historique s'est produit en 2020-2021 lorsque l'ancien président Donald Trump a remis en question la légitimité des résultats des élections de 2020 aux États-Unis , écrit l'organisation.

« Des allégations infondées de fraude électorale et la désinformation qui y est associée ont sapé la confiance fondamentale dans le processus électoral, qui a culminé avec la prise d'assaut du Capitole américain, en janvier 2021. » — Une citation de Extrait du Rapport 2021 sur l'état mondial de la démocratie

Le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite a eu des retombées dans d'autres pays, notamment au Brésil, au Mexique, au Myanmar et au Pérou, observe l'IDEA.

M. Hudson souligne en outre un déclin de la qualité de la liberté d'association et de réunion au cours des manifestations de l'été 2020 dans la foulée du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc, en mai de la même année.

L'organisation tire ses conclusions sur les pays de plusieurs indicateurs démocratiques qui entrent dans cinq grandes catégories : droits fondamentaux, représentativité gouvernementale, impartialité de l'administration, vitalité des contre-pouvoirs et engagement des citoyens dans la vie démocratique.