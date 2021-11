L’Association canadienne-française de Regina interrompt la location de locaux

La décision a été rendue publique par voie de communiqué lundi.

L’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina est responsable de la location des espaces du Pavillon élémentaire de l'École Monseigneur de Laval, en vertu d'une entente pour la gestion des centres scolaires communautaires de Regina, signée le 24 septembre 2020.

Depuis la rentrée scolaire, des membres du public ainsi que le personnel du CEFConseil des écoles fransaskoises ont exprimé leurs inquiétudes quant au respect des normes sanitaires et des consignes de santé publique lors des locations.

Des événements ont eu lieu dans l’École Monseigneur de Laval au cours de l'automne sans que les gens portent de masque ou que l'exigence de preuve vaccinale soit respectée.

Récemment, le CEFConseil des écoles fransaskoises a demandé l'annulation d'un rave qui devait se dérouler le 20 novembre au Pavillon élémentaire de l'École Monseigneur de Laval. Le site Internet de l'événement Snow and Glow ne mentionnait pas l'obligation de porter le masque. Les organisateurs du rave ont affirmé ne pas avoir été mis au courant des politiques sanitaires de l'établissement. Vendredi en fin de journée, ils ont finalement décidé de déplacer l’événement au Baller’s Rec Room sur l’avenue Dewdney.

Le CEFConseil des écoles fransaskoises aurait par ailleurs adressé une lettre à l' ACFRAssociation canadienne-française de Regina en date du 26 octobre, demandant que toute location soit suspendue jusqu'à nouvel ordre à partir du 1er novembre, à l'exception de l'évènement Hooplife.

Dans le communiqué, l' ACFRAssociation canadienne-française de Regina indique qu'elle cherchait à maintenir de bonnes relations avec l’ensemble de (ses) clients et de (ses) partenaires communautaires.

L' ACFRAssociation canadienne-française de Regina dit qu'elle reverra les conditions de location le plus rapidement possible dans un souci d’assurer la sécurité du public et des élèves .

L'organisme rappelle l'importance qu'il accorde aux mesures sanitaires.