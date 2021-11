Pénurie de personnel en santé : Émilise Lessard-Therrien demande 4 mesures financières

À quelques jours de la mise à jour économique du gouvernement, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, demande à la CAQ de mettre en place quatre mesures financières incitatives pour attirer et retenir du personnel de la santé dans la région.

Parmi les quatre mesures proposées, on compte la rémunération de la formation en soins infirmiers. Émilise Lessard-Therrien croit que le gouvernement peut débourser des fonds pour les étudiants en soins infirmiers, comme il l’a fait pour les étudiants en forage minier.

Très honnêtement, ça fait l'objet de discussions, et lorsqu'on arrive et on leur remet au visage qu'ils sont venus investir 2 millions de dollars pour rémunérer la formation des étudiants en forage minier, tout d'un coup ils deviennent un peu gênés. C'est vrai dans le réseau de la santé, ça ne va pas très bien, puis effectivement, les soins de santé, c'est quand même de base dans une région , dit-elle.

La députée demande aussi la bonification des bourses de stage dans la région, la création de forfaits d’installation, c’est-à-dire l’attribution de montants d’argent pour le personnel de la santé qui vient s’établir dans la région, et l’élargissement des primes de disparité régionale à l’Abitibi.

La particularité de l'Abitibi, c’est qu’elle est isolée. D’un côté tu as l’Ontario, tu as le Témiscamingue qui offre les primes, le Nord-du-Québec, et aussi l’Outaouais avec le statut particulier. Donc, en ce moment, il n'y pas nécessairement d’incitatif pour convaincre une infirmière de Montréal de venir travailler à Rouyn-Noranda ou en Abitibi, alors qu’il y en a dans les secteurs autour de l’Abitibi , précise-t-elle.

Émilise Lessard-Therrien rapporte que les communications avec la CAQ ont toujours lieu et espère que le gouvernement mettra en place un plan spécifique à l’Abitibi-Témiscamingue pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en santé.