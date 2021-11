Yves Girard quittera la direction de la coopérative Nutrinor

Yves Girard était en poste depuis 2002. Son départ a été annoncé par communiqué lundi après-midi.

Le conseil d’administration a amorcé le processus pour lui trouver un successeur. Cette personne sera nommée au cours de l'année 2022.

Je suis plus que reconnaissant d’avoir pu faire partie d’un bout de l’histoire de cette belle coopérative qui contribue significativement au développement de l’agriculture du Québec et, plus spécialement, de celui des agriculteurs de notre région pour lesquels j’ai une profonde affection , a partagé l'agronome par voie de communiqué.

Sous sa direction, la coopérative a pris de l'expansion. Le nombre d'employés est passé de 400 à 900 et le chiffre d'affaires a plus que doublé aussi, bondissant de 250 M$ à 600 M$.

Des acquisitions

Plusieurs acquisitions ont été réalisées au fil des ans, amenant la coopérative à s'établir dans six régions du Québec. Il y a eu notamment l'achat de la Boucherie charcuterie Perron de Saint-Prime en 2009, la Charcuterie L.F. à Alma en 2013, la Fromagerie Perron de Saint-Prime en 2015, la Fromagerie Champêtre de Repentigny en 2017 et la Boulangerie du Royaume en 2018.

Yves Girard annonce son départ alors que la coopérative a présenté un bénéfice net de 9,4 M$ en 2020. À son arrivée, il y avait plutôt une perte de 6,6 M$ au tableau.