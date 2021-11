Des surfaceuses à glace électriques fabriquées près de Kitchener

Il y a trois surfaceuses dans la région de Waterloo : une à Cambridge, une dans le canton de Wilmot et une dans le canton de Woolwich. Il est prévu d'en installer une dans le canton de Wellesley le mois prochain. De plus, Cambridge a l'intention d'en acheter deux autres au cours de la nouvelle année et Kitchener dit qu'elle en achètera une d'ici 2023.

Resurfice, à Elmira, fabrique les surfaceuses à glace Olympia. L’entreprise vend des modèles à combustible fossile et d’autres électriques. Le directeur général de l'entreprise, Steve Kovacevic, dit avoir constaté un intérêt croissant pour les modèles électriques.

Nous avons certainement vu l'industrie commencer à faire une transition sérieuse vers les surfaceuses à glace alimentées par batterie , a-t-il déclaré en entrevue.

Les surfaceuses à glace électriques ou à batterie existent depuis très longtemps, donc ce n'est pas qu'elles sont nécessairement quelque chose de nouveau, mais il y a certainement eu une poussée pour réduire les empreintes carbone et les communautés voient la surface de glace comme une autre opportunité de le faire.

Une grande différence de coût initial

Il faut compter environ 100 000 dollars pour une surfaceuse à glace fonctionnant aux combustibles fossiles et 150 000 dollars pour une surfaceuse à glace électrique, a indiqué M. Kovacevic.

Mais en général, une surfaceuse électrique nécessite moins d'entretien, car il n'y a pas d'huile à changer régulièrement ni de bougies à remplacer.

Les modèles électriques sont pratiquement silencieux et qu'il n'y a pas de gaz d'échappement provenant d'un moteur en fonctionnement, a-t-il ajouté.

Beaucoup de gens apprécient cet aspect. Au cours des dernières années, la qualité de l'air dans les arénas a posé de gros problèmes, et les gens cherchent à éliminer les sources de contaminants atmosphériques de leurs bâtiments , a-t-il déclaré.

Mais M. Kovacevic a déclaré qu'il est également important de noter que les surfaceuses utilisant des combustibles fossiles qui sont utilisées aujourd'hui sont des moteurs à combustion extrêmement propre .

Le niveau de contaminants provenant d'une surfaceuse à glace à combustible fossile correctement entretenue et fonctionnant correctement aujourd'hui est négligeable , a-t-il dit.

Les municipalités de la région de Waterloo ne sont pas les seules en Ontario à envisager l'utilisation de surfaceuses à glace électriques. Kingston en a récemment acheté deux et Ottawa loue deux modèles électriques différents.

London a commencé à utiliser sa première Zamboni électrique à l’aréna Bostwick en août. La Ville a l’intention de faire passer l'ensemble de sa flotte à l'électricité au cours des quatre prochaines années.

Le remplacement des batteries

Bien que les surfaceuses électriques puissent réduire l'empreinte carbone d'une patinoire, M. Kovacevic a déclaré qu'il fallait garder à l'esprit le remplacement des batteries.

Terry Piché, directeur technique de l'Ontario Recreational Facilities Association, a déclaré à CBC Ottawa qu'il est nécessaire d'effectuer davantage de recherches sur l'impact environnemental de la production et de l'élimination des batteries utilisées dans les surfaceuses à glace électriques.

M. Kovacevic a ajouté qu'il faut également tenir compte des coûts importants. Selon lui, en Ontario, la meilleure pratique consiste à conserver une surfaceuse à glace pendant environ huit ans.

Une fois qu'elle a atteint ce stade, il est temps de l'améliorer ou de la remplacer , a-t-il ajouté.

À ce moment-là, la décision à prendre est la suivante : "Qui prend en charge le coût du remplacement du bloc-pile?" Il peut être assez coûteux. Le coût se situe généralement entre 20 000 et 30 000 dollars, en fonction de la machine.

Avec les informations de CBC News