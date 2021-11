Les futures ambulances de l’Outaouais font le pari du tout électrique

Cette toute première génération d’ambulances 100 % électriques, complètement repensées par des paramédics pour des paramédics , selon un communiqué de la CPOCoopérative des Paramédics de l'Outaouais , est le résultat d’un partenariat entre deux entreprises québécoises : Demers Ambulances et Lion Électrique.

La CPO Coopérative des Paramédics de l'Outaouais précise vouloir acquérir au moins un de ces véhicules, qui seront mis en circulation au Québec en novembre 2022. On est devant un prototype donc on veut s'assurer que ça correspond bien aux besoins, autant de nos paramédics que de la population , a déclaré, lors d’un point de presse, la directrice générale de la CPOCoopérative des paramédics de l'Outaouais , Kareen Bélanger.

On va probablement être un banc d’essai ici, en Outaouais, pour voir si ça répond bien aux besoins urbains, puis aux besoins du territoire , a poursuivi Mme Bélanger, qui souligne que la CPO Coopérative des Paramédics de l'Outaouais veut être au rendez-vous et offrir aux usagers une bonne qualité de service [...] avec ces nouveaux véhicules .

Un véhicule plus sécuritaire

Le véhicule tout électrique, presque entièrement fabriqué au Québec , a précisé le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, avait été dévoilé le 18 octobre dernier avec un habitacle redessiné pour une approche plus confortable et plus sécuritaire.

Ça va changer notre pratique de travail, on va travailler différemment, de façon plus sécuritaire, plus ergonomique , s'est réjouie Émilie Joncas-Leblanc, ambulancière paramédicale depuis sept ans. Cette dernière a souligné que la problématique majeure à laquelle elle et ses collègues sont confrontés est d’être majoritairement debout dans le véhicule, non attachés, pour prodiguer les soins .

Autre avancée : les aléas de la route devraient également être moins ressentis durant les manœuvres. Une technologie de suspension est incluse dans le véhicule. [...] on va pouvoir amoindrir les effets de la route , a fait valoir le vice-président exécutif de Demers Ambulances, Benoit Lafortune.

Un réseau de rechargement pas encore prêt

Quelques défis restent à relever. La compagnie ne peut garantir qu’une autonomie de 200 km. Les ambulances seront donc pour l’instant circonscrites au périmètre urbain, a précisé le vice-président exécutif de Demers Ambulances.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, lors du point de presse annonçant l'adoption future par la CPO d'ambulances 100% électriques. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Un réseau de rechargement dans les établissements de santé devra par ailleurs être déployé. Pour accompagner la mise en circulation du véhicule électrique, c’est toute une infrastructure qui doit venir avec , a relevé M. Demers, soulignant que depuis l’annonce du 18 octobre dernier, un travail étroit est mené avec plusieurs ministères, notamment ceux de la Santé et du Transport, pour s’assurer que les bornes de recharges seront disponibles dans les hôpitaux et les casernes.

Soulignant l’innovation et la modernisation des soins dispensés à la population , le ministre Lacombe s'est félicité que cette annonce permette de mettre au monde le premier véhicule ambulancier électrique au monde .

Le ministre a reconnu ne pas être en mesure ce matin de dévoiler l’échéancier pour l’installation des bornes de recharge dans les hôpitaux, mais rappelle que le Québec a pris l’engagement du tout électrique pour son parc automobile. En novembre 020, le gouvernement Legault annonçait l’interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035 au Québec.

Avec les informations de Nathalie Tremblay