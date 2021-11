Données : comment les Albertains ont-ils voté aux questions référendaires?

Les Albertains ont été appelés aux urnes il y a un peu plus d’un mois pour se prononcer sur deux questions référendaires sur la péréquation et le changement d’heure. CBC/Radio-Canada a cartographié les résultats.

La première question, celle qui divisait le plus, avait pour but de savoir si la population albertaine croyait que le principe de paiement de la péréquation devait être retiré de la Constitution. La deuxième question portait sur le fait que la province abolisse ou non le changement d’heure, ce qui éviterait d'ajuster les horloges deux fois par an.

Note : Beaucoup de régions de la carte sont cataloguées Affaires municipales . Un porte-parole d’Élections Alberta précise que le ministère des Affaires municipales était responsable des référendums pour les Premières Nations, les villages d’été, Lloydminster, les zones d’amélioration et les zones spéciales. Les Affaires municipales ont conclu des accords avec certains de ces endroits et s'y sont occupées du référendum. D'autres dans le groupe se sont entendus avec une municipalité voisine qui s'est occupée du référendum à leur place. Pour les communautés du groupe où aucune entente n'a été possible, un bulletin de vote spécial a été fourni.

À l’échelle provinciale, 61,7 % des électeurs ont soumis un vote admissible en faveur du retrait de la péréquation de la Constitution. Edmonton, Banff, Jasper, la zone d’amélioration numéro 4 (Waterton) et la ville de Canmore sont les seuls endroits où les électeurs se sont prononcés contre le retrait, selon les données d’Élections Alberta.

L'appui à la question référendaire variait selon qu'il était question d'une communauté urbaine ou rurale. Le résultat a été plus serré à Edmonton et à Calgary en comparaison des villes de taille moyenne, comme Red Deer, ou les plus petites communautés rurales.

Le résultat de ce référendum sur la péréquation, qui n'engage pas le gouvernement fédéral, est discutable, affirme un professeur de sciences politiques de l’Université de Lethbridge, Geoffroy Hale.

« Le fait que [le retrait de la péréquation] n'est pas une décision fédérale unilatérale, ni quelque chose qui peut être négocié avec une seule province, n’a pas échappé aux personnes qui se sont prononcées. » — Une citation de Geoffroy Hale, professeur de sciences politiques, Université de Lethbridge

Cela a été présenté comme un moyen de forcer le gouvernement fédéral à considérer les inquiétudes de l’Alberta par rapport au système fiscal fédéral. Pour le dire franchement, il s'agissait d'envoyer un message , ajoute-t-il.

Le changement d'heure l'emporte de peu

L’accent portait sur le référendum sur la péréquation, mais les Albertains ont presque aboli le changement d’heure. Sur les votes admissibles, 49,8 % demandaient de ne plus avoir à ajuster les horloges deux fois par année.

Encore une fois, l'appui à la question référendaire varie selon la taille des communautés.

Les plus petites communautés rurales, comme le comté de MacKenzie, étaient plus largement en faveur du statu quo.

Sur les 1254 personnes qui ont voté dans la région nord-ouest de la province, qui comprend de nombreuses Premières Nations, 74,5 % étaient favorables au changement d’heure, selon les données.

Dans les régions rurales plus grandes et les régions urbaines, le vote était plus divisé. Dans ces zones, il y a eu des écarts dans les dixièmes de pourcentage ou quelques points de différence, démontrent les données.

Avec les informations de Nick Frew