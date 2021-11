Le gouvernement provincial veut faciliter l’accès aux services juridiques à distance

La province veut ainsi modifier certaines lois concernant l’attestation instrumentaire (une déclaration officielle sous forme écrite) pour qu'elle puisse désormais se faire à distance, ce qui permettra au système de justice d’être plus flexible même lors du retour à la vie normale, après la pandémie.

Les changements permettraient par exemple de témoigner à distance au sujet de testaments et de procurations. Les modifications offriraient la possibilité aux avocats de demander des documents à distance et aux citoyens de déclarer les bénéficiaires d'investissements et de testaments par voie électronique.

Ces activités ne pouvaient pas être effectuées à distance auparavant.

« Ces changements améliorent l'accès à la justice et permettent aux membres du public de recevoir plus facilement des services juridiques en temps opportun. » — Une citation de Gordon Wyant, ministre de la Justice de la Saskatchewan

Les travaux concernant les types de documents et procédures visés par ce projet de loi, pourront être effectués à distance par l’entremise d’un moyen électronique, dont la visioconférence.

Le président de l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS), Romain Beaudemont, se dit ravi du projet de loi puisque les procédures seront facilitées.

De façon quotidienne, je peux appeler mes clients pour signer les documents à distance. Ils n’ont pas besoin de faire des heures de voyage simplement pour signer un document , ajoute-il.

Selon lui, c’est une mesure nécessaire qui a été devancée grâce à la pandémie.