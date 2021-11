7 décès et 459 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba depuis samedi

Les nouveaux décès proviennent des régions sanitaires de Santé Sud, de Winnipeg et d'Entre-les-Lacs et de l'Est.

Décès répertoriés depuis samedi au Manitoba : Un octogénaire de la région sanitaire de Santé Sud (cas relié à l'éclosion au foyer de soins Third Crossing Manor)

Une septuagénaire de la région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est (cas en lien avec un variant non spécifié)

Une sexagénaire de la région sanitaire de Winnipeg (cas en lien avec un variant non spécifié)

Un quinquagénaire de la région sanitaire de Winnipeg (cas relié à l'éclosion dans l'Unité GD4 du Centre des sciences de la santé)

Une quadragénaire de la région sanitaire de Santé Sud

Un octogénaire de la région sanitaire de Santé Sud (cas en lien avec un variant non spécifié)

Une octogénaire de la région sanitaire de Santé Sud

La province a répertorié 164 cas samedi, 159 cas, dimanche, et 136 cas, lundi.

En ce qui concerne les nouvelles infections annoncées lundi, 71 personnes n’ont pas reçu le vaccin ou sont partiellement vaccinées.

Faits saillants pour la journée de lundi : 1528 cas actifs

64 006 personnes guéries à ce jour

152 personnes à l’hôpital, dont 24 aux soins intensifs

1292 décès attribuables à la COVID-19

Le taux de positivité sur 5 jours dans la province s'établit à 5,7 % lundi. À Winnipeg, ce taux est de 2,9 %.

Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.

Nouvelles infections par région sanitaire lundi : Winnipeg : 30

Prairie Mountain : 20

Santé Sud : 45

Entre-les-Lacs et de l’Est : 11

Nord : 30

La province a comptabilisé 66 826 infections depuis le début de la pandémie. En tout, 1292 personnes ont succombé à la maladie.

Depuis le début du mois de février 2020, 1 153 020 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 2549, dimanche.

Nouvelles éclosions

Par ailleurs, la province annonce que des éclosions se sont déclarées dans la résidence pour aînés en perte d'autonomie Holy Family Home de Winnipeg, dans l'unité de chirurgie 4 Nord de l'Hôpital Grace à Winnipeg et au foyer de soins personnels Country Meadow, à Neepawa.

Une éclosion a aussi été décelée au Manitoba Development Centre à Portage la Prairie.