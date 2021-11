L’espoir renaît, mais les défis perdurent en Colombie-Britannique

Une semaine s’est écoulée depuis l’un des pires désastres naturels à frapper notre province , rappelle celui qui fait office de premier ministre en remplacement de John Horgan, qui soigne un cancer.

« Avec la pluie annoncée dans le sud de la province, nous devons demeurer vigilants. » — Une citation de Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique de la C.-B.

De la pluie abondante est prévue dès mercredi et d’autres événements météorologiques sont prévus les prochaines semaines , ajoute le ministre Farnworth. Sur la route Coquihalla entre Hope et Merritt, on s’attend à voir pas moins de 30 centimètres de neige.

Les défis perdurent, mais il existe des raisons d'avoir bon espoir , croit-il, citant en exemple la réparation de la digue à Abbotsford et le fait que la station de pompage de Barrowtown fonctionne de nouveau.

Des bénévoles remplissent des sacs de sable dans les fermes inondées de la prairie de Sumas. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Réouverture de routes essentielles

Autre point positif : des routes essentielles entre le Grand Vancouver et le reste de la province sont rouvertes.

Les trains du Canadien Pacifique (CP) pourraient reprendre du service dès mardi, annonce le ministre des Transports, Rob Fleming. À l'heure actuelle, aucun train ne circule entre le Grand Vancouver et le reste du Canada.

Il promet qu'un échéancier entourant la réparation de la route Coquihalla sera rendu public au cours des prochains jours, et inclura des propositions de solutions à court et à long terme.

Au cours du week-end, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a soutenu qu’il faudra du temps pour rebâtir.

La route Coquihalla est l'une des plus importantes de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Depuis vendredi, la Colombie-Britannique limite les déplacements non essentiels sur les routes touchées par les inondations et les glissements de terrain, notamment les routes 3, 7 et 99. Aux dires du ministre Fleming, les Britanno-Colombiens ont respecté l'ordre en vigueur et aucune contravention n'a été donnée à cet égard.

Son ministère travaille de concert avec le ministère des Forêts pour évaluer les risques de futurs glissements de terrain, assure ce dernier. Un couple de Vancouver a par ailleurs été identifié parmi les quatre victimes confirmées de glissements de terrain survenus le long de la route 99 à Lillooet.

De l'aide psychologique pour les fermiers

Des avancées sont également à noter du côté de la communauté agricole à Abbotsford.

Une opération d'alimentation d'urgence pour les animaux de ferme ayant survécu aux inondations se poursuit. Les eaux de crue dans la région d'Abbotsford étant en baisse, une voie terrestre est désormais accessible. C'est une excellente nouvelle , se réjouit la ministre de l’Agriculture, Lana Popham.

Des militaires ont participé au sauvetage de 30 000 poulets à Abbotsford, en C.-B. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Les inondations ont été dévastatrices pour les fermiers de cette région située au sud de la province, à la frontière avec les États-Unis.

Notre communauté est absolument épuisée , reconnaît la ministre de l’Agriculture, Lana Popham. Du soutien psychologique a été déployé pour soutenir les fermiers, surtout les jeunes, qui ressentent la douleur des événements. C’est un moment très émouvant.