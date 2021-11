L’artiste-peintre Rita Letendre meurt à 93 ans

Né en 1928 à Drummondville, l’artiste d’origine québécoise et abénakise a connu une carrière bien remplie entre Montréal, Paris, Tel-Aviv, New York, Los Angeles et Toronto. Son décès a été confirmé par le galeriste Pierre Simon Blais et le fils de l’artiste lundi.

La peintre Rita Letendre Photo : Radio-Canada / Sylvie-Anne Jeanson

Après un passage par l’École des beaux-arts de Montréal à la fin des années 1940, Rita Letendre a commencé sa carrière dans le sillage des Automatistes, sous la tutelle de Paul-Émile Borduas. En 1954, elle a d’ailleurs participé à l’importante exposition automatiste La matière chante.

Les artistes du mouvement automatiste, comme Jean-Paul Riopelle, Claude Gauvreau et Françoise Sullivan, ont signé en 1948 Refus global, un manifeste pour libérer la société du joug religieux et du conformisme ambiant.

Après avoir vécu cinq ans à Los Angeles avec son mari, le sculpteur israélien Kosso Elloul (1920-1995), elle s'est établie de façon définitive à Toronto en 1970.

Des œuvres de l'artiste présentées à l’exposition « Rita Letendre : lignes de force » au Musée du Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup, en juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Claude Brunet

La peintre de la lumière

Surnommée la peintre de la lumière, elle était parmi les premières peintres au Québec à faire des toiles grands formats.

Elle est connue pour ses immenses murales intérieures et extérieures, ainsi que ses compositions aux faisceaux de couleur qui sont devenues sa signature emblématique. Elle a notamment réalisé de nombreuses œuvres publiques, comme Joy, au plafond de la station de métro Glencairn, à Toronto, en 1978.

Rita Letendre, « Malapeque II » (1973) Photo : © Rita Letendre, Photo : Richard-Max Tremblay

Elle s’est illustrée dans une palette de techniques, dont l’huile, l’acrylique, la caséine, l’aérographe, le pastel et la sérigraphie.

Une carrière récompensée par plusieurs distinctions

L’artiste a participé à plusieurs expositions d’envergure, comme Achieving the Modern, à la Winnipeg Art Gallery (1992), et La crise d'abstraction, les années 50, au Musée des beaux-arts du Canada (1992). En 2003, son œuvre a fait l'objet d'une grande exposition rétrospective au Musée du Québec.

Rita Letendre, « L'Image D'Islam » (1961) Photo : 2017 Art Gallery of Ontario

En 2002, Rita Letendre a été nommée officière de l'Ordre national du Québec et, en 2005, officière de l'Ordre du Canada. En 2010, elle a aussi remporté le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques.

Vers la fin de sa vie, Rita Letendre a arrêté de peindre parce qu'une maladie de dégénérescence maculaire l'a rendue aveugle. Elle laisse dans le deuil son fils Jacques Letendre, né en 1948.