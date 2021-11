Un coyote abattu dans la cour d’une école de Toronto

Des officiers du Service de police de Toronto sont montés sur le toit d'une salle de classe à l’École publique Hollywood juste avant 11 h et ont abattu l'animal.

La police croit qu'il s'agit du même coyote qui a mordu au moins deux personnes au parc Bayview Valley dimanche.

Dans un tweet dimanche soir, la police a déclaré qu'un coyote agressif avait attaqué des personnes.

La Ville a déclaré qu'il était anormal qu'un coyote morde un humain et que l'espèce ne constitue généralement pas une menace pour le public.

Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un coyote agit de manière agressive dans la ville cette année.

En juillet, une fillette de 10 ans de Scarborough a été poursuivie par un coyote alors qu'elle promenait son chien. Le chien a été blessé après avoir tenté de repousser l'animal. Le même mois, une fillette de six ans a été mordue par un coyote à Oshawa.

Plus tôt cette année en Colombie-Britannique, le ministère provincial responsable de la faune a déclaré qu'il placerait des pièges dans le plus grand parc de Vancouver pour retirer et euthanasier jusqu'à 35 coyotes après une vague d'attaques contre des humains.