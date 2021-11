Une cinquantaine de cas actifs de COVID-19 au Témiscamingue, une première dans la MRC

Trois personnes sont actuellement hospitalisées, dont une à l’unité des soins intensifs de l'Hôpital de Rouyn-Noranda.

La COVID-19 chez les moins de 18 ans

Selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, de nombreux jeunes ont reçu un résultat positif au test de dépistage du virus dans les derniers jours. Au cours de la dernière fin de semaine, 63 % des cas sont des personnes de moins de 19 ans.

Aussi, depuis le 2 novembre, 77 % des cas de COVID-19 dans la région sont des personnes qui n’étaient pas adéquatement vaccinées. Plusieurs d’entre elles sont des enfants qui n’ont pas encore accès à la vaccination.

On voit une prépondérance chez les personnes non vaccinées et maintenant que ça commence à toucher les enfants du préscolaire et primaire, on voit que ce sont eux qui sont infectés. Heureusement, la semaine dernière, la vaccination a été confirmée pour les 5 à 11 ans. Ça va être important quand ça va être disponible que les parents se prévalent de cette offre de vaccination parce que ça va nous aider , rapporte la Dre Omobola Sobanjo.

Pas de barrages pour le moment

De nombreuses activités ont été annulées au Témiscamingue cette fin de semaine pour éviter la propagation du virus. Les cours sont annulés pour la semaine à l’école Saint-Isidore de Laverlochère où une éclosion a été confirmée. Le personnel et les élèves doivent rester à la maison.

Pour la Dre Omobola Sobanjo, il n’est pas nécessaire pour l’instant de limiter l’accès au Témiscamingue.

Avec toutes ces mesures, si les citoyens les respectent, on devrait être en mesure de passer au travers sans avoir à fermer le territoire, dit-elle. C’est important que tout le monde joue son rôle et que tout le monde respecte les mesures d’isolement quand on leur donne des consignes. Aussi, on fait appel aux milieux de travail, c’est important que les gens commencent à porter le masque en tout temps, ne pas se fier uniquement à la distance.

La préfète de la MRC de Témiscamingue a mentionné sur nos ondes ce matin les nombreux efforts des élus pour sensibiliser la population et les employeurs. Elle a aussi demandé à la population de poursuivre les efforts.

Je rappelle toujours que c’est une action de solidarité pour contrôler la transmission de la COVID. C’est tout le monde ensemble qu’on peut le faire. Il y a quelques personnes qui l’échappent, quelques personnes qui ne font pas attention, qui présentent des symptômes, qui ne vont pas se faire dépister, qui fréquentent des lieux publics. C’est dommage, mais ces personnes-là contribuent à la transmission communautaire , a rappelé Claire Bolduc.

L’enseignement à distance n’est pas prévu cette semaine à l’école Saint-Isidore. Les élèves qui ont déjà une journée pédagogique prévue vendredi auront des exercices à faire cette semaine.

On va offrir un suivi pédagogique, on ne parle pas d’enseignement à distance comme tel puisque c’est seulement pour quatre jours. Les élèves n’ont pas quitté avec leur tablette non plus, puisque c’est arrivé durant la fin de semaine , affirme Hélène Gilbert, directrice de l’école de Laverlochère.

Les élèves et le personnel des écoles Notre-Dame-du-Rosaire et Notre-Dame-de-l'Assomption de Val-d'Or doivent porter le masque en tout temps pour le moment. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Des classes sont aussi fermées dans des écoles de la Vallée-de-l’Or. Un cas avait été rapporté la semaine dernière dans une classe de l’École intégrée d’Or-et-des-Champs.

La MRC de la Vallée-de-l'Or compte 12 cas actifs de COVID-19. Un cas confirmé se trouve aussi en Abitibi-Ouest et un autre dans la MRC d'Abitibi. Seule la MRC de Rouyn-Noranda n'a aucun cas confirmé encore actif.