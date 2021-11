Un spectacle en hommage à Pink Floyd offert à Alma

Le groupe The Australian Pink Floyd Show se produira au Centre multisport d’Alma le 6 octobre 2022.

Ce spectacle s’inscrira dans le cadre d’une nouvelle tournée mondiale de la formation.

Le concert permettra de revisiter chacune des étapes marquantes de l’aventure de Pink Floyd. Pour permettre aux spectateurs de renouer avec l’univers visuel de ce groupe britannique mythique, des éclairages sophistiqués, des vidéos et même des objets gonflables seront utilisés.

Le groupe The Australian Pink Floyd Show jouit d’une solide réputation sur la scène internationale. Il a commencé à se produire en 1988 et depuis ses débuts, il a offert des concerts dans plus de 35 pays.

Il s’est même produit à l’occasion du 50e anniversaire de David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd.

Les amateurs de rock désireux d’assister au concert présenté à Alma pourront se procurer des billets à compter de vendredi prochain.

Le spectacle est organisé conjointement par Festivalma et evenko.