Quand l’art panse les vives plaies des militaires blessés

« Je me suis rendue compte que je me sentais comme de la marde. J'ai mis beaucoup de noir et fait beaucoup de barbeaux dans mon dessin. J'ai dû m'arrêter avant que ça aille plus loin. »

Karine* ne s'entendait pas à ce flot d'émotions lorsqu'elle a commencé à dessiner. C'est avec étonnement qu'elle a constaté à quel point ses petits coups de pastel gras sur cette grande feuille blanche étaient le reflet de ce qu'elle vit intérieurement depuis plusieurs mois.

Tous comme les autres participants présents à cette activité, Karine est une militaire en libération médicale. Ces vétérans ont dû accrocher leur képi parce que leur corps ou leur tête ne pouvaient plus effectuer leur travail au sein des Forces armées canadiennes. Certains sont dans la jeune trentaine. D'autres dépassent la cinquantaine. Mais tous n'étaient pas prêts à quitter la vie militaire de sitôt et encore moins de cette façon.

« Je pensais que j'allais bien, mais que j'étais un peu fragile. Quand j'ai fait mon dessin, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Ça me montre que j'ai des choses à travailler même si je considère que je vais mieux. C'est un long processus. » — Une citation de Karine, militaire en libération médicale

Cet atelier artistique est au cœur d'une retraite de trois jours appelée « L'escale », organisée par le Centre de ressources pour les familles des militaires. Le week-end dernier, des membres des Forces armées et leur conjoint s'étaient donné rendez-vous dans un hôtel d'Orford pour mieux comprendre les émotions qu'ils vivaient. Mais surtout, pour les accepter.

On leur propose des ateliers pour les aider à explorer ce qu'ils vivent au niveau de cette transition, des deuils, de la perte d'identité, ce qui est en lien avec les blessures, les maladies. On les amène à penser autrement. Quelles sont mes opportunités? Je suis qui moi au-delà de mon rôle, de ma carrière, de ma blessure? Vers où je m'en vais par la suite? , explique la travailleuse sociale de l'organisme, Audrey Gallant.

Myriam Dutour et Audrey Gallant sont les organisatrices de cette retraite destinée aux militaires qui se retrouvent en libération médicale. Photo : Radio-Canada

Sa collègue, Myriam Dutour, raconte que les activités ratissent large, mais qu'elles ont un but commun : aider les militaires à passer à la prochaine étape. Entre le yoga, l'art-thérapie et les conférences, les participants se racontent, s'écoutent. On parle du deuil, de leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils vivent aussi. Les conjoints sont invités parce qu'ils vivent cette transition aussi. Le but, c'est aussi de leur faire découvrir d'autres moyens pour les aider.

« Quand on est ensemble comme aujourd'hui, on réalise que l'on passe tous par les mêmes affaires. On se sent moins seul avec nos bibittes. Les autres utilisent les mêmes mots que j'utilise. Ça fait du bien. » — Une citation de Karine, militaire en libération médicale

Selon la travailleuse sociale Audrey Gallant, ils sont plusieurs à décider de consulter un professionnel à la suite de leur participation à cette retraite. Ça leur permet d'ouvrir les yeux sur des choses qu'ils ne pensaient pas ou sur des blessures qu'ils pensaient qui étaient guéries, mais qui ne le sont pas.

« C'est un début de réflexion. C'est sûr qu'en trois jours, on ne règle pas tout. Ils sortent satisfaits et reconnaissants d'avoir pris un temps pour eux. » — Une citation de Myriam Dutour, organisatrice du week-end L'escale

Créer pour mieux se comprendre

Sur les tables des participants, on retrouve des pastels gras et secs, des pinceaux, des crayons, du papier de soie des ciseaux et des images prises dans des magazines. L'utilisation du pastel gras est particulièrement reconnue pour défouler. Le papier de soie aussi. On le déchire, on le chiffonne. C'est bon pour les émotions! leur indique l'art-thérapeute invitée pour l'occasion, Emmanuelle Meunier.

C'est la deuxième fois qu'Éric participe au week-end de L'escale. « La première fois, ce n'était pas très concret parce que j'étais en processus de libération. Là, c'est fait, alors je comprends mieux. » Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Cette dernière croit fermement que l'art-thérapie peut jouer un grand rôle dans la reconstruction de ces militaires. Je veux leur permettre d'avoir un contact avec eux-mêmes, pour explorer où ils en sont. C'est une grande période de leur vie. Il y a une perte de repères. Ce sont des gens qui ont bâti leur identité autour du travail. Ils vivent en communauté tissée serrée , croit-elle.

« La vie militaire, c'est un univers, un pays en soi, une culture. C'est un grand deuil. De les accompagner par l'art, ça leur permet de se connecter, de trouver de nouvelles façons de s'exprimer et de voir que la vie intérieure est très riche. » — Une citation de Emmanuelle Meunier, art-thérapeute

Avant de commencer leur œuvre thérapeutique, Emmanuelle prévient les participants. Aucune habileté n'est nécessaire. On n'est pas en mode évaluation ou interprétation. L'idée, c'est d'avoir la curiosité de quelqu'un qui part en voyage. Avec cette ouverture, vous allez découvrir quelque chose sur vous. Il y a une zone de mystère autour de l'art; ça va chercher l'inconscient.

Divers matériaux sont mis à la disposition des participants pour exprimer leurs sentiments. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Une fois cette première incursion dans le monde de l'art-thérapie faite, les participants sont par la suite invités à faire un collage sur le thème de la transition. Vous devez vous représenter dans ce processus. Laissez vos mains choisir les images. Il faut sortir de votre tête , les encourage Emmanuelle Meunier.

C'est la deuxième fois qu'Éric* et sa conjointe Nathalie* participent au week-end L'escale. La première fois, c'était moins concret. J'étais en processus de libération. De parler du deuil alors que je ne l'avais pas vécu, je ne pouvais pas comprendre. Là, je suis libéré depuis un an. Je comprends maintenant ce qu'on disait , raconte-t-il.

Éric s'est sérieusement blessé lors d'un entraînement militaire, ce qui a brusquement mis un terme à sa carrière. Je suis tombé en bas d'un véhicule et j'ai eu un remplacement de hanche et d'épaule, raconte l'homme de 51 ans. Psychologiquement, je me sentais capable de continuer, mais physiquement, c'était impossible. Les douleurs sont constantes. J'ai de la difficulté à dormir. Je n'avais plus le choix de quitter l'armée. C'est beaucoup de deuils. Nos amis sont dans l'armée. Quand on est militaire, on est très bien encadré. On se retrouve seul, une fois sorti.

Malgré tout, le couple réalise que leur horizon n'est pas si sombre. Au départ, devant la page blanche, je ne savais pas quoi faire. Tu commences avec une couleur et finalement quelque chose sort , souligne Nathalie.

« Mes couleurs étaient vives. Ça m'a fait réaliser que malgré ce qu'on vit, avec nos deuils, il y a du positif dans ce qu'on vit. » — Une citation de Nathalie, participante au week-end L'escale

La prochaine retraite de L'escale aura lieu en mars prochain à Orford.

*Pour leur permettre de se confier en toute liberté, Radio-Canada a accepté de taire les vrais noms des participants à l'activité.