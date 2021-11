L’édition du lundi du journal l’Acadie Nouvelle ne sera plus imprimée dès cet été

Selon Francis Sonier, éditeur-directeur général du quotidien l'Acadie Nouvelle, les lecteurs ont changé leurs habitudes. Depuis les deux, trois dernières années, on a vu un tournant, des gens qui apprécient beaucoup le numérique ou le site web.

L'Acadie Nouvelle poursuit son virage numérique. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le journal francophone a pris le pouls de ses abonnés. On a fait des sondages, on a évalué et à l’heure actuelle, plus de 75 % des abonnés de l’Acadie Nouvelle se sont déjà prévalus d’un accès soit au site web, acadienouvelle.com, ou l’édition numérique. Et presque la moitié des abonnés du journal le sont à la version numérique seulement, pour être précis 47 % , dit Francis Sonier, en entrevue à l'émission La Matinale.

« Le papier est là, il sera là tant et aussi longtemps que les gens le voudront. » — Une citation de Francis Sonier, éditeur-directeur général du quotidien l'Acadie Nouvelle

M. Sonier indique que ce tournant vers le numérique ne se fera pas au détriment du format papier, mais que l’offre numérique sera bonifiée.

Seulement l’édition du lundi

Francis Sonier affirme que le choix du lundi n’est pas aléatoire. Selon lui, l’actualité est généralement moins généreuse le lundi.

Ce n’est pas le journal où il y a le plus de publicités, notamment. [..] On se concentrera sur les dossiers principaux du mardi au samedi , précise-t-il. Le contenu du lundi se trouvera dans les éditions papier du mardi et des jours suivants.

L’éditeur-directeur général souligne que cette décision a été prise en raison des coûts importants liés à l’impression et à la distribution.

Donc la distribution, on est au Nouveau-Brunswick, 10 000 km par jour c’est du millage et il y aussi l’impression du papier et les coûts de papier augmentent toujours , affirme-t-il.

Les finances du quotidien vont « très bien », affirme M. Sonier. Il précise que les ventes publicitaires de cette année dépassent celles de 2019 et que le nombre d'abonnés augmente.

Avec les informations de La matinale