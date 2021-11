L’astronaute David Saint-Jacques honoré à Sherbrooke

C’est toujours en accolade très touchante. J’ai beaucoup de respect pour l'Université de Sherbrooke. Une institution très progressiste qui prend toujours les dernières tendances pédagogiques et de recherche , affirme David Saint-Jacques.

La rencontre est ouverte à toute la communauté universitaire et aura pour thème En santé pour l’espace, perspective d’un médecin rural devenu astronaute.

C’est un thème qui revient souvent entre la pratique médicale dans l’espace et sur terre. [Avant d'aller dans l'espace] j’étais médecin de famille dans le Grand Nord où nous étions très isolés. Il y a une convergence entre ce qui se fait pour aider les astronautes et ce qui se fait sur Terre. Avec la pandémie, nous avons développé un appétit pour une médecine plus spécialisée qui vient vers le patient, et non le contraire. Dans la conférence, j’aborde comment ces expériences de l'espace vont révolutionner la médecine , soutient David Saint-Jacques.

Une Terre à protéger

David Saint-Jacques garde des souvenirs impérissables de sa mission dans la Station spatiale internationale de décembre 2018 à juin 2019.

« La vue de la Terre est imprimée dans ma mémoire. C’est une chose qu’on ne peut pas oublier. » — Une citation de David Saint-Jacques, astronaute

Quand on voit où on se trouve au milieu de absolument nulle part, on se rend compte comme être humain qu’on vit inconsciemment sur notre planète Terre qui flotte au milieu du vide. Ça donne un sens de responsabilité de bien s'en occuper , mentionne David Saint-Jacques.

Il soutient qu'il est revenu encore plus conscient de prendre soin de la Terre.

« Il y a une présence humaine partout. Même si la Terre n'est pas à nous, on l’habite. On est responsables d'en prendre soin. Il y a de grands défis, mais nous en sommes capables. Les êtres humains travaillent ensemble. » — Une citation de David Saint-Jacques, astronaute

Un plan de carrière non défini

Aujourd'hui, David Saint-Jacques a délaissé les étoiles pour revenir aux patients.

En raison des besoins en personnel médical pendant la pandémie de la COVID-19, ça m'a donné l’élan pour me recertifier. Avec l'aide du Collège des médecins, j'ai fait des stages pour revenir à la médecine et je travaille sur les unités COVID , signale M. Saint-Jacques.

Toutefois, pour la suite, il ne se fixe pas d'objectif précis.

La vie m'a appris qu'il ne faut pas trop planifier à l'avance, il faut se fier à son instinct et prendre chaque virage qui se présente , indique David Saint-Jacques.