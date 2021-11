Débrayage en cours dans les CPE

Des syndicats affiliés à la CSQCentrale des syndicats du Québec , la CSNConfédération des syndicats nationaux , et à la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec débrayent de trois à quatre jours cette semaine. Une grève générale illimitée pourrait également être déclenchée dès mercredi pour certains d’entre eux.

Une conférence de presse des syndicats est prévue lundi matin à 9 h 30, à Montréal, alors que beaucoup de travailleuses des CPECentre de la petite enfance manifestent à travers la province. Les salaires et les horaires demeurent les points centraux du conflit de travail.

Au niveau de l’éducatrice, on a quand même atteint quelque chose qui commence à être satisfaisant , admet Anne-Marie Bellerose, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la CSQCentrale des syndicats du Québec .

Mais par contre le problème est beaucoup sur les autres quarts d’emploi, où il n’y a rien pour les autres salariés , déplore-t-elle en entrevue lundi matin, en marge d’une manifestation à Longueuil.

En ce qui a trait aux horaires, Mme Bellerose dénonce la prime offerte par Québec pour inciter les éducatrices à adopter la semaine de 40 heures, plutôt que de 32 à 36 heures, comme c'est le cas actuellement.

Pour nous c’est non, c’est déjà des grosses semaines pour nos intervenantes qui sont déjà épuisées , soutient-elle. Ce qu’on a besoin c’est du soutien, et non plus de travail.

Avec les informations de Karine Bastien et de La Presse canadienne