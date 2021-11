Le gouvernement Ford licencie plus de 30 inspecteurs de métiers

L'Ordre des métiers avait pour mandat d'émettre des permis pour les électriciens, les plombiers, les mécaniciens et les coiffeurs, notamment.

Toutefois, le gouvernement Ford a décidé de dissoudre cette agence et de charger les inspecteurs du ministère du Travail de superviser ces corps de métiers. Les programmes pour apprentis ont été confiés, eux, à une nouvelle organisation.

Terry Dorgan, qui travaillait pour l'Ordre des métiers depuis près de 20 ans, doit perdre son poste en février, selon l'avis de licenciement qu'il a reçu. Il se demande pourquoi il ne peut pas simplement continuer à travailler comme inspecteur pour le ministère du Travail.

« Doug Ford avait promis [en campagne électorale] que personne ne perdrait son emploi. On lui faisait confiance. » — Une citation de Terry Dorgan, inspecteur de l'Ordre des métiers

Après son élection, le gouvernement Ford avait toutefois changé sa promesse, en disant qu'aucun travailleur provincial de première ligne ne perdrait son poste.

M. Dorgan dit qu'il se sent trahi.

Un meilleur système?

L'attaché de presse du ministre du Travail, Monte McNaughton, rétorque que les nouveaux inspecteurs embauchés par le gouvernement doivent ratisser plus large et s'occuper aussi de l'application des normes du travail et de questions de santé et de sécurité au travail.

Notre ministère embauche les meilleurs candidats pour les postes disponibles , explique Harry Godfrey.

Il affirme que l'Ordre des métiers avait des partis pris. C'est pour ça que notre gouvernement est intervenu et a amélioré le système , dit-il.

De son côté, M. Dorgan, qui a 61 ans, assure qu'il n'a jamais entendu parler de plaintes au sujet de la qualité du travail des inspecteurs de l'Ordre.

Avec des renseignements fournis par Mike Crawley de CBC News