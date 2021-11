La Coopérative d’habitation La Solidarité, un projet de plus en plus cher

La facture associée à la mise en place de la Coopérative d’habitation La Solidarité est plus salée qu’auparavant.

C’est ce qu’avance la coordonnatrice de Loge m’entraide, l’organisme qui pilote le projet.

D’après Sonia Côté, la volonté de créer la Coopérative d’habitation La Solidarité a fait surface en 2013. Elle ajoute que les coûts de construction ont connu une nette augmentation depuis ce temps.

Désormais, Mme Côté avance donc que pour que le projet puisse voir le jour, il faudrait que la contribution de la Ville de Saguenay passe de 621 000 $ à 790 000 $. Dans un communiqué, elle explique que le versement de cet argent devrait être échelonné sur une période de cinq ans.

Sonia Côté plaide aussi en faveur de l’octroi d’un congé de taxes de 25 ans, tout en reconnaissant que son organisme est prêt à se montrer moins gourmand.

Le projet de Coopérative d’habitation La Solidarité comprendrait entre 12 et 20 appartements destinés à des locataires démunis et il serait appelé à voir le jour dans l’arrondissement de Jonquière, plus spécifiquement dans le secteur de Kénogami.

Selon les données colligées par Mme Côté, à ce jour, les différentes campagnes de financement menées par Loge m’entraide ont permis de récolter 300 000 $ auprès de 550 donateurs.

Elle espère être en mesure de rencontrer les élus municipaux de Saguenay d’ici Noël pour discuter du dossier. Sonia Côté a d’ailleurs déjà formulé une demande écrite en ce sens auprès d’eux.