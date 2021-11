Mind at Peace Centre Mieux-Être primée entreprise de l’année au Nouveau-Brunswick

Eve Arseneau et Marie-Pierre Godin, propriétaires de Mind at Peace Centre Mieux-Être, ont reçu le prix de l'entreprise de l'année 2021 du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Derrière elles se trouvent Claude Francoeur et Gaëtan Thomas, respectivement président et directeur général du CENB.

Photo : Conseil économique du Nouveau-Brunswick/Daniel St-Louis Photographic Art & Frame