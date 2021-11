L’École secondaire 040 ouvre finalement ses portes lundi dans le secteur Aylmer

L’École 040, qui n’a pas encore de nom officiel, devait accueillir ses premiers étudiants en janvier 2022, mais le CSSPO Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais a finalement pu devancer la date.

Par contre, l’école aurait normalement dû ouvrir ses portes à l’automne 2020, mais déjà en novembre 2019 cette date avait déjà été reportée.

Les élèves de premier secondaire qui devaient fréquenter l’école en 2020-2021 ont dû passer leur année à l’École primaire des Tournesols.

Par ailleurs, des tests de sol à l’été 2019 avaient aussi entravé la construction de l’école et des travaux de décontamination avaient dû être effectués et la gestion de l’écoulement des eaux sur le terrain avait dû être revue.

L’école de près de 11 000 mètres carrés a nécessité un investissement de 32 millions de dollars et pourra, au final, accueillir un peu plus de 800 élèves. On y compte 43 classes, un gymnase double et une bibliothèque.

L'école est située au 400 chemin Fraser, à l’ouest du centre aquatique Paul-Pelletier et à l’est du cimetière Saint-Paul.

L'École secondaire 040 à Aylmer a ouvert ses portes le 22 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Stéphane Leclerc

La croissance démographique est importante dans le secteur Aylmer à Gatineau et l’ouverture de l’École 040 permettra à l’École secondaire Grande-Rivière, qui déborde depuis quelques années, de diminuer son achalandage.

Une autre école secondaire sera construite, l'école secondaire 041, et sera située dans le secteur du Plateau, et pourra accueillir 810 élèves.

L’inauguration officielle de l’école 040 aura lieu en décembre.