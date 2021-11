Début des audiences du CRTC sur l’acquisition de Shaw par Rogers

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) débute lundi ses audiences sur l’acquisition de Shaw Communications par Rogers. Cette transaction pourrait avoir des impacts importants pour les consommateurs et l’industrie des télécommunications au pays.

Dans un secteur déjà fortement concentré dans les mains d’un petit nombre d’entreprises, l’entente de 26 milliards $ pourrait affecter des millions d’utilisateurs des services de télévision, d’internet, de téléphonie sans fil et de radio.

Bien que les familles qui contrôlent les deux entreprises veulent aller de l’avant, l’acquisition doit être approuvée par trois agences fédérales. Le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est la première agence à se pencher, dès lundi, sur l’entente.

Partha Mohanram, un professeur de comptabilité à l’Université de Toronto, espère que les régulateurs vont prendre le temps de bien l’examiner.

Le régulateur doit déterminer si … les bénéfices pour les actionnaires dépassent les coûts , a-t-il dit en entrevue. Parce que ça devient pire à chaque fois qu’il y a une fusion.

L’enjeu de la diffusion

Alors que la fusion implique le transfert d’actifs liés à la diffusion, au câble, à l’internet et à la téléphonie sans fil à travers le pays, le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne va se pencher que sur les impacts liés à la diffusion. Il s’agit principalement du sort de 16 chaînes de télévision de l’Ouest canadien et des Prairies; des services de télévision par câble, par satellite et à la carte de Shaw; et 25 % de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC).

L’épineuse question de ce qui adviendra de la téléphonie sans-fil une fois que Rogers aura avalé les deux millions d’abonnés de Shaw ne sera pas abordée lors de ces audiences.

Pour Ben Klass, étudiant au doctorat à l’Université Carleton qui se penche sur les politiques publiques liées aux télécommunications, cela montre combien le cadre réglementaire de l’industrie est bizarre, composé d’un système en silos.

Le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a compétence sur le marché du sans-fil, il doit aussi s’occuper des diffuseurs. Et le Conseil a explicitement indiqué dans son avis de consultation  (Nouvelle fenêtre) qu’il allait se concentrer sur la diffusion, selon M. Klass.

En ce qui concerne le sans-fil, le CRTC s’en remet au Bureau de la concurrence et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), ce qui est dommage , croit M. Klass.

Il y a néanmoins des raisons de s’inquiéter de l’enjeu de la diffusion aussi, selon lui.

Les diffuseurs indépendants sont inquiets qu’à la place de pouvoir vendre leur contenu à Rogers dans la moitié du pays et à Shaw dans l’autre - se donnant ainsi un certain pouvoir de négociation - ils n’auront plus qu’une seule porte à laquelle cogner , a-t-il expliqué.

C’est le principal enjeu pour le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes , selon M. Klass. De s’assurer que cette fusion ne déstabilise pas trop l’industrie de la télévision.

Le logo de la société Shaw Communications au sommet de son siège social, à Calgary. Photo : Reuters / Chris Wattie

M. Klass voit d’un bon œil le fait que le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes procède à des audiences publiques, contrairement aux deux autres agences, qui procèdent généralement derrière des portes closes.

Le Bureau de la concurrence, à ma connaissance, ne s’est jamais opposé à une fusion avec succès , a déclaré M. Klass.

L’un des avantages majeurs de l’entente pour les parties concernées est la complémentarité de leurs affaires.

Rogers domine le marché ontarien, mais sa présence n’a rien à voir avec celle de Shaw dans l’Ouest.

Rogers pourrait donc tirer parti des abonnements de Shaw pour offrir des forfaits multiservices et utiliser son réseau comme base pour l'expansion de la 5G dans la région , a indiqué l’analyste de Bloomberg John Butler dans une récente note aux clients

Ce dernier croit que l’entente ira de l’avant, mais que les luttes intestines chez Rogers pourraient teinter l’opinion que les régulateurs ont de la compagnie.

Le professeur Mohanram pense aussi que l’entente ne sera pas bloquée par les agences fédérales, mais il s’inquiète pour l’état de la concurrence dans l’industrie des télécommunications au pays.

D’approuver l’entente telle quelle serait mauvais pour le Canada, mais bon pour les entreprises de télécommunications, selon lui. Ils ont entre eux ce genre d'oligopole confortable.

Avec les informations de Pete Evans