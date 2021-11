Fermeture d’une école primaire à Val-des-Sources

La direction de la santé publique de l’Estrie a recommandé la fermeture de l’établissement au moins jusqu'à mercredi, inclusivement.

Le service de garde est également fermé.

Une quarantaine de cas ont été détectés, dans au moins neuf classes et presque tous les niveaux.

Tous les élèves et les membres du personnel doivent passer un test de dépistage, même s'ils n'ont pas de symptômes.

On leur demande aussi de limiter les sorties non essentielles et d’éviter de visiter des personnes vulnérables.