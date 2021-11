Plusieurs circuits des autobus publics changent à Halifax

La conseillère municipale Trish Purdy indique que tous les employés de la société des transports publics sont en poste lundi pour aider les usagers à s'y retrouver.

Les changements font partie d’un plan adopté en 2016 pour restructurer le réseau et améliorer le service. La vague de changements qui entrent en vigueur lundi est la plus importante jusqu’à présent.

Moderniser le service

Les changements de lundi touchent les régions de Dartmouth, Halifax, Spryfield, Cole Harbour ainsi que les communautés situées entre Dartmouth et Porters Lake. Un parc de stationnement incitatif ouvre à Bedford Ouest.

L’objectif des changements est de moderniser le service en créant des circuits plus courts offrant plus de transferts. Il s’agit de prioriser les régions où la demande est plus importante et de réduire le temps que les autobus passent dans la circulation.

La conseillère Purdy représente les quartiers de Cole Harbour, Westphal, Lake Loon et Cherry Brook, une région touchée par 16 changements aux circuits des autobus liés au terminal de Portland Hills.

Mme Purdy dit entendre des commentaires partagés chez les usagers. Des résidents lui ont dit que leur circuit sera plus long et qu’ils devront prendre la route plus tôt désormais pour arriver à l’heure à leur lieu de travail, explique-t-elle.

Une résidente, selon Mme Purdy, a précisé que son trajet de 62 minutes s’allonge à 83 minutes.

La conseillère municipale ajoute que d’autres résidents se réjouissent des changements qui améliorent le transport dans leur cas.