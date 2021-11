Des délais d’importation inquiètent l’industrie agroalimentaire

Avec le temps froid qui s’installe, les supermarchés canadiens comptent beaucoup sur l’importation de produits frais. Mais de nombreux aliments, comme certains petits fruits ou encore des laitues, prennent présentement plus de temps pour arriver à destination. Certains produits pourraient donc être moins frais à l’achat et la situation laisse présager une possible hausse des coûts pour les consommateurs.

Chaque année, l’organisation North American Produce Buyers importe au Canada des fruits en provenance de l’Amérique du Sud ou encore du Moyen-Orient.

Son président, Larry Davidson, constate actuellement des délais importants dans l’acheminement des produits frais en provenance de l'étranger.

« On doit attendre environ une semaine à 10 jours de plus pour recevoir les conteneurs qui arrivent par voie maritime. » — Une citation de Larry Davidson, président, North American Produce Buyers

Le dirigeant indique qu’historiquement son entreprise attend environ deux semaines pour recevoir à Toronto une livraison de raisins en provenance du Pérou. Maintenant, il ne s’attend pas à la recevoir avant trois ou quatre semaines.

Même son de cloche du côté de la présidente de l’Ontario Produce Marketing Association, une organisation à but non lucratif qui représente et relie les individus et les entreprises de l'industrie des fruits et légumes.

Quelque chose qui prenait auparavant 10 jours peut maintenant prendre deux semaines ou deux semaines et demie , affirme sa présidente Michelle Broom.

Les citrons sont parmi les aliments qui peuvent prendre plus de temps à être importés. Photo : Radio-Canada

Un manque d’employés

Selon Mme Broom, le manque d’employés, notamment dans les ports, cause un ralentissement des activités, et la nourriture, elle, peut rester longtemps dans des conteneurs. Un constat partagé par Larry Davidson.

L'intervenante du milieu alimentaire juge que les mesures de sécurité mises en place en raison de la COVID-19 ont aussi contribué à l’augmentation des délais­.

Les conteneurs sont conçus spécifiquement pour abriter de la nourriture , mais s’ils ne sont pas ouverts pendant une longue période, du gaspillage alimentaire peut survenir .

Des aliments qui restent frais moins longtemps

Les délais ne causent pas que des ennuis aux entreprises de distribution. Aux prises déjà avec l’inflation, les consommateurs pourraient encore voir leur facture augmenter si la situation perdure, selon Mme Broom.

Et les retards peuvent également affecter la qualité des produits vendus.

« Certains produits prennent un peu plus de temps à parvenir aux épiciers et pourraient donc rester frais moins longtemps. Il s’agit d’une expérience désagréable pour les consommateurs. » — Une citation de Michelle Broom, présidente, Ontario Produce Marketing Association

Le directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, estime que la population devrait changer ses habitudes de consommation pour s’adapter à la réalité actuelle de l’industrie agroalimentaire et donner une chance à la chaîne d’approvisionnement .

« Si on achète un produit et on le ramène à la maison, il faudrait planifier de manger ce produit-là le plus rapidement possible. » — Une citation de Sylvain Charlebois, professeur en agroalimentaire de l’Université Dalhousie

Il invite également la population à multiplier ses visites à l'épicerie pour un maximum de fraîcheur. Il y a à peine 22 mois, tout le monde paniquait et achetait beaucoup de produits en même temps pour les amener à la maison. Dans le fond ces temps-ci, il faut faire le contraire. Acheter le moins possible, le plus souvent possible , conclut-il.

Le directeur du laboratoire en science analytique agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, invite les consommateurs à revoir leurs habitudes d'achat. Photo : Radio-Canada

Un enjeu également pour les producteurs locaux

Les délais ne se résument pas simplement aux importations. Les producteurs et agriculteurs canadiens connaissent également des perturbations au niveau de leurs livraisons, explique Crispin Colvin, un membre de l’exécutif de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario.

Les serres doivent garder leurs provisions et leurs produits plus longtemps, mais il n’y a pas assez de place pour les garder et ils commencent à pourrir , raconte-t-il.

Selon lui, les agriculteurs devraient diversifier leur production dans la mesure du possible pour mieux servir les Canadiens, et l'industrie agroalimentaire devra éventuellement trouver des solutions pour limiter l'impact des délais sur le long terme.