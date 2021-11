Carte Santé : le renouvellement exclut les handicapés, selon des activistes

Ben, 22 ans, souffre de douleurs chroniques, ce qui rend les cahots, les vibrations et les températures froides qui accompagnent inévitablement un trajet en voiture atroces - sans parler de la file d'attente à l'extérieur du centre provincial, dit Mme Toner.

Mais bientôt, ils n'auront pas le choix. En Ontario, seules les personnes titulaires d'un permis de conduire peuvent renouveler leur carte d'assurance-maladie en ligne.

Mme Toner estime qu'il est honteux que la province impose une telle restriction aux personnes handicapées et aux aînés ayant des problèmes de mobilité.

En réalité, ce que cela signifie, c'est que si vous avez un handicap, nous ne nous en soucions pas , a-t-elle déclaré. Ça me dépasse.

La carte de santé de Ben a expiré il y a environ un an, mais il n'a pas encore eu à la renouveler parce que la province a prolongé la validité des cartes de l'Ontario jusqu'au 28 février 2022 en réponse à la pandémie. Mme Toner a essayé d'agir en son nom, en remplissant et en déposant tous les documents requis à Service Ontario, mais on lui a dit que Ben devait quand même se présenter pour faire prendre une nouvelle photo.

Mme Toner espère que des changements seront apportés d'ici là.

Ce sont les personnes qui ont le plus besoin de leur aide , a-t-elle déclaré.

La province a refusé de faire une déclaration officielle pour cet article.

Des règles du jeu équitables

Crystal Barnard a fait des allers-retours à l'hôpital pendant des mois à la suite d'une importante chirurgie du dos. Comme Ben, elle a une carte d'assurance-maladie expirée et n'a pas de permis de conduire. Elle est confrontée à un dilemme similaire : il n'y a aucune chance qu'elle puisse se rendre elle-même à un bureau de Service Ontario.

Quand il s'agit de personnes handicapées, nous finissons par avoir toutes sortes de [défis] pour pouvoir faire les choses nous-mêmes , a déclaré Mme Barnard.

En février, elle devra trouver un médecin pour signer un formulaire d'exemption médicale. Pour compliquer les choses, elle n'a pas de médecin de famille. Ensuite, elle devra demander à son père - qui a besoin de deux cannes pour marcher - de déposer les formulaires pour elle dans un centre de Service Ontario. Ils espèrent qu'elle pourra réutiliser la photo de son ancienne carte d'assurance-maladie.

S'ils pouvaient trouver un moyen de permettre à toutes les personnes concernées, handicapées ou non, de renouveler leur carte en ligne, ce serait tellement plus facile pour tout le monde , a déclaré Mme Barnard.

Cela mettrait tout le monde sur un pied d'égalité.

Anthony Frisina, un défenseur des personnes handicapées qui se déplace en fauteuil roulant, a déclaré que le système actuel ne tient pas compte du fait que les personnes qui n'ont pas de permis de conduire ont plus de difficultés à se rendre à un emplacement de Service Ontario que celles qui conduisent, notamment parce qu'elles doivent utiliser les transports en commun et faire face à des obstacles d'accessibilité.

Avec les informations de CBC News