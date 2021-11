Les députés de l’Est sont prêts pour la rentrée parlementaire fédérale

Les députés fédéraux de partout au Canada convergent vers la capitale pour participer à la rentrée parlementaire lundi, à Ottawa. Avec ses promesses électorales, le gouvernement de Justin Trudeau a mis la table pour une session chargée à laquelle se préparent les députés de l'Est.

En route pour la capitale, le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, transporte deux projets régionaux dans ses valises. D'abord le quai de Kamouraska, mais aussi la réfection du bâtiment de la piscine de Notre-Dame-du-Portage sur lesquels il souhaite travailler en priorité.

Bernard Généreux, député fédéral de la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup sera présent à Ottawa lundi (archives). Photo : Christian Diotte

D'autres dossiers sont sur la table de travail du président du caucus québécois du Parti conservateur. Parmi ceux-ci, on trouve la rareté de main-d'œuvre et le développement touristique de la région, encouragée par une meilleure accessibilité aux réseaux cellulaire et Internet.

Ce qui préoccupe aussi le député conservateur, c'est le protectionnisme américain que consolide le règne du président Biden. Ça peut avoir des impacts très insidieux dans des entreprises chez nous , s'inquiète-t-il, craignant des répercussions pour les entreprises québécoises. On sait que Bombardier La Pocatière, Alstom maintenant, a été touché depuis toujours et l'est encore avec ce Buy American Act, déplore l'homme politique.

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas veut régler le problème de la rareté de logement (archives). Photo : bernard thibodeau, hoc-cdc, 202 / Bernard Thibodeau

Dans la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, deux enjeux trônent en tête de liste des priorités du député bloquiste Maxime Blanchette-Joncas : trouver des solutions à la rareté de logement et de main-d'œuvre.

En vue de la prochaine rentrée parlementaire, M. Blanchette-Joncas indique que le taux d'inoccupation historiquement bas force les différents paliers gouvernementaux à travailler de concert.

On sait qu'il y a quelques projets présentement qui sont en branle. Donc reste à trouver des sources de financement pour les concrétiser. C'est sûr que ce sera un enjeu prioritaire, pour ma part , s'est engagé le député.

La santé et la condition des aînés figurent parmi les priorités de la députée Marilène Gill. La représentante de la circonscription nord-côtière de Manicouagan, qui est aussi porte-parole en matière d'Affaires autochtones, veillera à la mise en œuvre de la déclaration des Nations Unies sur les droits des Premières Nations.

Marilène Gill, député du Manicouagan aimerait que les députés viennent travailler en présentiel à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La preuve vaccinale pour siéger en chambre

Pour travailler efficacement, la députée de Manicouagan sera présente à la Chambre des communes dès lundi, pour l'ouverture de la 44e législature.

D'après elle, les rencontres en présentiel permettent une meilleure collaboration : il y a un travail qui se fait à Ottawa, qui ne peut pas se faire si on ne se rencontre pas tous. Avec ce que propose le gouvernement Trudeau, ils souhaitent encore que ce soit un parlement hybride alors que tout le monde est vacciné .

Le chef conservateur Erin O'Toole a enfin confirmé que tous les élus de son parti pourraient siéger à la Chambre des communes sont vaccinés. Il refusait, encore la semaine dernière, de révéler l'information.

La gouverneure générale Mary Simon lira mardi le discours du Trône au Sénat. Habituellement, tous les députés y assistent. Pour cette fois, les partis ont accepté de déléguer seulement deux représentants à la cérémonie.

Avec les informations de Marguerite Morin