Des militaires de Bagotville en Colombie-Britannique

Les Forces armées canadiennes sont à pied d'œuvre sur le terrain.

Le capitaine Alexandre Marcil de la Deuxième escadre de Bagotville est à Abbotsford. Il explique que le travail de ses troupes consiste à répondre à toutes les demandes officielles qu’il pourrait y avoir.

Le capitaine Alexandre Marcil se trouve à Abbotsford avec d'autres militaires de Bagotville. Photo : Radio-Canada

Ça pourrait être du transport de passagers, du transport d’équipement, des évacuations ou du transport de nourriture. Peu importe les demandes, si on est capables de le faire, on va faire notre possible , indique-t-il.

Il affirme que les gens sont heureux de les voir arriver.

Des pluies abondantes sont attendues dans les prochains jours en Colombie-Britannique, ce qui fait craindre de nouvelles crues. Le capitaine Marcil affirme que la situation est suivie attentivement parce que la pluie pourrait nuire au travail des militaires et constituer un risque pour eux.

L’armée et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont une entente de 30 jours, mais la demande d’assistance pourrait être allongée en cas de besoin.